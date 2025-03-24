طليقة إبن دونالد ترامب في علاقة عاطفية مع هذا النجم الشهير

ميرنا وليد - بيروت - أعلن نجم الغولف تايغر وودز عن علاقة عاطفية تجمعه بفانيسا كاي ترامب.

وودز نشر على صفحته على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورتين مع فانيسا ترامب، وكتب تعليقا:"الحب يملأ الأجواء، والحياة أجمل بوجودكِ بجانبي! نتطلع إلى رحلتنا سويًا في الحياة، ونطلب الخصوصية لكل من هم قريبون من قلوبنا".

تجدر الإشارة أن فانيسا كانت متزوجة سابقًا من دونالد ترامب جونيور واستمر زواجهما لـ12 عاماً وقد انفصلا في عام 2018.

وفانيسا لها من دونالد ترامب جونيور طفلين هما: كاي (17 عامًا) ودونالد الثالث (16 عامًا).

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