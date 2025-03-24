بعد أشهر من رحيل الأول.. حسين الجسمي يتصدر الترند بعد وفاة شقيقه الثاني

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 24 مارس 2025 01:27 مساءً - يعيش الفنان الإماراتي حسين الجسمي حالة من الحزن والآسى، وذلك بعد وفاة شقيقه الثاني، بعد أشهرٍ قليلة من رحيل شقيقه الأول، والذي حرص على الدعاء له ورثائه من خلال حساباته الشخصية على مواقع التواصل الأجتماعي.

حسين الجسمي يرثي شقيقه الراحل ويدعو له

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رثى الفنان حسين الجسمي شقيقه الأكبر الراحل حسن الجسمي، وتوجه بالدعاء له من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"، عن طريق نشر صورة لشقيقه ودعا له قائلاً: "اللهم ارحم شقيقنا الأكبر حسن جمعة الجسمي، الذي اختاره الله في شهر رمضان، وفي ليلة وترية، وقد تكون ليلة القدر، خيرٌ من ألف شهر"، وأكمل: "اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، واغفر له، ونوّر مرقده، وثبّته عند السؤال، وارفع درجته في عليين، واجمعنا به في الفردوس الأعلى.. اللهم أكرمه بحسن الخاتمة كما أكرمته بزمان الرحمة".

وقد تفاعل مع منشوره عدد من النجوم والمشاهير منهم الشاعر الغنائي تامر حسين الذي علق قائلًا: "الله يرحمه ويجعل مأوهُ الجنة مع النبيين والصديقين والشُهداء أمين"، كما علقت الفنانة شكران مرتجي قائلة: "عظم الله أجركم الله يرحمه ويصبركم"، وغيرها من التعليقات.

حسين الجسمي: فقدان الأخ.. كأنك فقدت ضلعًا من روحك

وفاة شقيق حسين الجسمي

وفي تغريدة أخرى له عبر حسابه الشخصي على موقع التغريدات القصيرة "إكس"، شاركصورة لشقيقه الذي رحل منذ أشهر جمال الجسمي، وصورة ثانية لشقيقه الراحل حسن، معقًا: "فقدان الأخ... كأنك فقدت ضلعًا من روحك، لا من جسدك. هو الأمان، والكتف، والسند... وإذا راح، راح معه جزء منك ما يرجع أبدًا"، وأكمل: "اللهم ارحم من كان لنا عزوة وسندًا، واجعل مثواه الجنة.. جمال الجسمي..حسن الجسمي". يمكنكم متابعة في يوم ميلاده.. كيف ساهمت الأغاني المنفردة في نجاح حسين الجسمي؟وكان الفنانقد أعلن عن وفاة شقيقه الأكبر حسن، بعد أشهر قليلة من وفاة شقيقه الأصغر جمال الجسمي معلنًا عن موعد ومكان الجنازة من خلال حسابه على "إكس".

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