بعيداً عن أنجلينا جولي... براد بيت يواجه دعوى قضائية

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 24 مارس 2025 01:27 مساءً - بعيداً عن القضايا الناشبة بين النجمين أنجلينا جولي وبراد بيت من حضانة الأبناء وأعمال مشتركة جمعتهما قبل الطلاق، عاد اسم براد بيت من جديد لأروقة المحاكم في قضية، حيث رفع ضحايا إعصار كاترينا في نيو أورلينز، دعوى قضائية جماعية ضد الممثل ومؤسسته "Make It Right" غير الربحية التي يديرها بقيمة 20.5 مليون دولار، بسبب منازل معيبة.

طلب براد بيت للمثول أمام المحكمة

في أعقاب إعصار كاترينا المدمر الذي ضرب نيو أورلينز عام 2005، قدم براد بيت، البالغ من العمر 61 عاماً، مشروعاً بهدف بناء منازل مستدامة بيئياً لتحل محل المنازل التي غمرتها المياه، حيث كان من المفترض أن تكون هذه المنازل ملاذاً آمناً للعائلات التي فقدت كل شيء في أفقر أحياء نيو أورلينز، وقد أنفق بيت 12 مليون دولار من خلال مؤسسته Make It Right لبناء 150 منزلاً مستداماً بيئياً، ولكن الآن، وبعد مرور ما يقرب من عقدين من الزمن، رفع أصحاب هذه المنازل دعوى قضائية جماعية ضده وضد مؤسسته غير الربحية، بدأت عام 2018، متهمين المنظمة بالاحتيال، وخرق العقد، وممارسات تجارية غير عادلة، حيث ظهرت مشاكل العفن وغيرها من المشاكل الخطيرة في العديد من المنازل، وتنص دعوى أصحاب المنازل على أن العديد من المنازل لم تُبنَ بشكل صحيح، وأنهم يكافحون منذ سنوات لجعل مؤسسة بيت تغطي تكاليف الإصلاحات الباهظة والكبيرة.

وقد حقق الفريق القانوني لأصحاب المنازل انتصاراً كبيراً بإصدار المحكمة حكماً يقضي بإلزام مؤسسة براد بيت الخيرية بتسليم وثائق أساسية للمحكمة لأن عملية الكشف لم تكتمل بعد ولا تزال جارية، لكن براد بيت يمتنع عن حضور جلسة الاستماع، بحجة أن ذلك يتعارض مع جدول أعماله السينمائي المزدحم، حيث قدّم فريقه القانوني طلباً لإعفائه من الإدلاء بشهادته، وذكرت ملفات المحكمة التالي: "جدول إنتاج السيد بيت السينمائي يثير مخاوف تتجاوز وقته واهتمامه الشخصي، وأبرزها أن غيابه عن إنتاج الفيلم في حال الإدلاء بشهادة قد يُسبب مشاكل كبيرة في الجدول الزمني، مع عواقب قانونية ومالية محتملة على الاستوديو، بالإضافة إلى ذلك، من المرجح أن يكون السيد بيت في موقع تصوير في أوروبا خلال الأشهر القليلة المقبلة، مما يعني أن أي إدلاء شخصي سيتطلب سفراً مكلفاً، ويستغرق وقتاً طويلاً".

اتفاق لم يُكتمل

في عام 2022، وافقت مؤسسة Global Green الخيرية البيئية المدعومة من المشاهير على دفع تسوية بقيمة 20.5 مليون دولار أمريكي نيابةً عن براد بيت ومؤسسته، لكن لم تتم الصفقة؛ إذ لم تكن الجمعية الخيرية تملك المال الكافي لدفع التسوية، وزُعم أنها افترضت أن براد سيتدخل ويساهم بطريقة ما، ولكن براد بيت صرّح بأنه لم يوافق قط على صفقة Global Green.

وقال متحدث باسم النجم لصحيفة Hollywood Reporter عام 2023: "دعم براد مؤسسة Global Green منذ سنوات عديدة، لذلك عندما تواصلوا مع فريقه مُعلنين عن "تمويل بقيمة 20.5 مليون دولار" تم تأمينه من مانحين سخيين، كان هناك اهتمام بدراسة اقتراحهم"، وأضاف: "زعمت المؤسسة أنها حصلت بالفعل على هذه الأموال، وأنها تخطط لاستخدامها في تسوية جميع المطالبات في الدعوى القضائية الجارية لصالح أصحاب المنازل".

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