ميرنا وليد - بيروت - شاركت النجمة العالمية كايتي بيري متابعيها، مجموعة صور جديد لها لفتت فيها الأنظار بإطلالتها الجريئة.

وتألقت كايتي بتصميم لافت من مجموعة الخياطة الراقية "الهروب الاستوائي" Tropical Escape لربيع وصيف 2025 ، للمصمم اللبناني زهير مراد، والتي استوحى تصاميمها المبدع اللبناني- العالمي من الغابات الاستوائيّة.

وجاء فستان بيري من الشيفون الشفاف، والمطرز يدوياً بالخرز وأحجار كريستاليّة كبيرة بألوان متعددة منها الأسود والماسي والبرتقالي. كما جاء الفستان بقصة طويلة وضيقة، ومكشوف الختفين والصدر والخصر والظهر.

ومن الناحية الجمالية، تركت كاتي شعرها الأسود منسدلا علي كتفيها مع تموجات عريضة، وطبقت مكياجا قويا بألوان داكنة أبرزت ملامحها.



كانت هذه تفاصيل خبر كايتي بيري تتألق بفستان من تصميم زهير مراد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.