‏"شديدة" تنهي حياة "قطة" و"خضر" يفكر فقط في نفسه.. أحداث الحلقة 23 من العتاولة 2‏

"عدولة" تريد الانتقام من "حنة" والحصول على الشيكات الخاصة بها

‏"عيسى الوزان" يشك بـ "فتنة"‏

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مسلسل "العتاولة2"

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 24 مارس 2025 01:19 صباحاً - جاءت الحلقة 23 من مسلسل "" مليئة بالتشويق حيث بدأت الحلقة بمشهد صادم حيث ‏اعتدى "بيجو" على "قطة" () لقتلها، بعد أن سمعت جزءًا من خطة "شديدة" ().في سياق متوازٍ، حاول "نصار" (أحمد السقا) إقناع "خضر" (طارق لطفي) بترك الطُرق غير ‏المشروعة والالتزام بالعمل الحلال، لكن "خضر" أصرَّ على رفض الفكرة‏.واتجهت "عدولة" (نسرين أمين) إلى "الوزّان" (باسم سمرة) وعرضت عليه الكشف عن مكان ‏الآثار مقابل أن يدفع مبلغًا مالياً لـ"حنة" (زينة). ‏كما طلبت "عدولة" من "خضر" استرداد الشيك الخاص بها من "حنة"، مُهددةً بإبلاغ السلطات عنه ‏ما يُعرّضه للسجن. ‏وتصعيدًا للأحداث، اعتدى "خضر" على "حنة" حتى أفصحت عن مكان الشيك، وسلمه لـ"عدولة" ‏التي أعطته بدورها الفيديوهات التي تخصه. ‏علم "نصار" بالأمر وواجه شقيقه "خضر" بحضور "عدولة"، ليُكتشف لاحقًا أن الشيك مُزوَّر. ‏ثم يتوجه "نصار" إلى "حنة" وأشاد بذكائها وحثها على العودة لمنزلها، لكنها رفضت.يمكنك قراءة.. العتاولة يودّعون تصوير الموسم الثاني بعد 3 أياممن جانب آخر، بدأ "الوزّان" يشك في نوايا "فتنة"، فكلّف "حرب" (رامي الطمباري) بمراقبتها. ‏تنصت "حرب" على حديث بينها وبين "شديدة" حول خطتهما، إلا أن "فتنة" كشفت عن مشاعرها ‏المتغيرة تجاه "الوزّان". ‏وفي ختام الحلقة، تواصل الوسيط المزيف الذي يقوم بمهمة بيع الآثار مع "عيسى الوزّان" لينذره ‏بقدوم المشتري الأجنبي قريباً، مُطالبًا بترتيب الأمور. ليردّ "الوزّان" بطلب إحضار "بني" فوراً، ‏مُنهيًا الحلقة بإثارة مُتصاعدة حول مصير الصفقة.يُذكر أن أحداث الموسم الثاني من "العتاولة" تدور في إطار من التشويق والإثارة، والمسلسل يُعرض ضمن مسلسلات رمضان 2025، ويأتي من بطولة: أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، باسم سمرة، فيفي عبده، نسرين أمين، مي القاضي، ثراء جبيل، هدى الإتربي، ميمي جمال، مريم الجندي، أحمد كشك، مصطفى أبو سريع ومن تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج صادق الصباح.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».