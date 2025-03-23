فنانة مغربية تحرج مشترك من فريقها أمام الجمهور

ميرنا وليد - بيروت - أثارت الفنانة المغربية سلمى الشنواني موجة واسعة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب، عقب تصرفها خلال حفل شعبي أحيته بمدينة فاس، حيث هاجمت أحد أعضاء فرقتها الموسيقية على المسرح أمام الجمهور.



وتداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو ظهرت فيه الشنواني وهي توقف الغناء فجأة لتوبّخ الطبّال بسبب الإيقاع الذي وصفته بغير المتناسق مع أدائها، قائلة بتهكم: "إن كنت لا تعرف كيف تقرع الطبل، دعنا نحضر شخصاً آخر". هذا التصرف أثار استياء عدد كبير من الحاضرين الذين اعتبروه مهيناً وغير مهني، ما دفعهم إلى التعبير عن استيائهم على المنصات الرقمية.

وتباينت آراء المتابعين، حيث رأى البعض أن المغنية لم تحترم زميلها على المسرح، فيما برّر آخرون ردّ فعلها بوجود اختلاف في الإيقاع بين ما اعتادت عليه من موسيقى شعبية وبين أداء فرقة "عيساوة" التي كانت ترافقها.

وأفادت إحدى الحاضرات أن الجمهور تفاعل بقوة مع الطبّال، بل وطالب بصعوده إلى المسرح، الأمر الذي وضع الشنواني في موقف محرج ودفعها إلى مغادرة المسرح مؤقتاً، ورغم الضجة الكبيرة التي أحدثها المقطع، لم تصدر الشنواني أي توضيح، واكتفت بحذف الفيديو من حساباتها.