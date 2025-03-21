نجمات هوليوود يعشقن الأمومة وأصررن عليها بالتبني

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 21 مارس 2025 10:23 صباحاً - تمثل الأم الحضن الأول للأبناء، فهي بمثابة المدرسة الأولى التي تزودهم أثناء فترات نموهم بالتربية الصحيحة، وتمنحهم الحب والثقة والانتماء التي تؤهلهم للنضج الاجتماعي. وعلى الرغم من أن كثيراً من السيدات قد حُرمن من الإنجاب، إلا أنهن لا يفتقرن لغريزة الأمومة والرغبة في تربية الأبناء ومشاركتهم رحلة النشأة والاندماج في الحياة وتفاصيلها، وهذا ما يجعلهن يتجهن للتبني أو التكفل بالأطفال. وهناك قائمة طويلة من نجمات وشهيرات العالم اللواتي اتجهن للتبني بحثاً عن منفذ لخروج مشاعر وعاطفة الأمّ الجياشة.

ساندرا بولوك: لويس وليلى

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قامت النجمة ساندرا بولوك بتبني لويس في يناير من عام 2010، بعد طلبها الطلاق من نجم تلفزيون الواقع جيسي جيمس عام 2010، وكان عمره وقتها ثلاثة أشهر ونصف الشهر. وقبل إتمام إجراءات الطلاق، ضمت بولوك لويس لأسرتها ليصبح ركيزة قوتها، مثبتاً أن الحب قادر على بناء أسرة حتى في أصعب الظروف.

وفي عام 2015، أكملت بولوك أسرتها بتبني ليلى في سن عامين ونصف العام. وعن تبنيها ليلى وعلاقته بلويس قالت لمجلة People إنه كان من أشدّ المناصرين لتبنيها، واصفةً إياه بأنه قاد الرحلة بأكملها.

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ديبورا لي فورنيس وهيو جاكمان: أوسكار وآفا

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اتجه هيو جاكمان وديبورا لي فورنيس إلى التبني بعد أن واجها صعوبة في تكوين أسرة، بسبب حالات الإجهاض وفشل محاولات التلقيح الصناعي. لديهما ابنة وابن بالتبني هما آفا إليوت جاكمان تبنياها في عام 2005، وأوسكار ماكسيميليان جاكمان تبنياه عام 2000.

أنجلينا جولي: مادوكس وباكس وزهارا

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أصبحت أنجلينا جولي أمّاً لأول مرة عام 2002 عندما تبنت مادوكس شيفان من دار للأيتام في كمبوديا. وبعد ثلاث سنوات، تبنت زهارا مارلي المولودة في إثيوبيا. وفي عام 2006، رحبت أنجلينا جولي وبراد بيت بابنتهما البيولوجية الأولى شيلوه نوفيل، ثم تبنى الزوجان السابقان ابنهما باكس ثين من فيتنام. وفي عام 2008، كبرت الأسرة باستقبال توأميهما نوكس ليون وفيفيان مارشلين.

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المغنية سيا: تبنت شابين

كانت رحلة سيا نحو الأمومة غير تقليدية؛ حيث تبنت ولدين يبلغان من العمر 18 عاماً في عام 2019، لم تكشف الكثير عن هويتهما- لأنها تحتفظ بخصوصية شديدة فيما يتعلق بحياتها الشخصية- سوى أن اسم أحدهما تشي. وقد تبنتهما بعد أن تقدما في السن، وكانا على وشك الخروج من نظام الرعاية البديلة.

هدى قطب: هالي جوي وهوب كاثرين

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لم يتحقق حلم الأمومة لدى المذيعة التلفزيونية هدى قطب؛ حيث تم تشخيصها بمرض سرطان الثدي عام 2007 الذي حرمها من الإنجاب، لكنها تحدت الظروف وقررت أن تصبح أماً، فتبنت طفلتين الأولى اسمها هالي جوي، عام 2017، ثم في عام 2019 تبنت طفلتها الثانية، هوب كاثرين.

كيت بلانشيت: تتبنّى طفلة مع أبنائها

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لدى كيت بلانشيت 4 أبناء منهم واحدة قامت بتبنيها. أكبر أبناء كيت بلانشيت يُدعى داشيل جون أبتون، وُلد في 3 ديسمبر من عام 2001. ورحبت بابنها الثاني رومان روبرت أبتون، في 23 أبريل عام 2004. وفي يناير من عام 2008 استقبلت ابنها الثالث إغناطيوس مارتن أبتون الذي وُلد بسيدني، أستراليا.

وعلى الرغم من أن لديها 3 أبناء بيولوجيين، إلا أن بلانشيت تبنت ابنة تُدعى إديث فيفيان باتريشيا أبتون في 6 مارس 2015.

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مادونا: تبنت 4 أبناء

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مادونا هي أم لطفلين بيولوجيين هما لورديس ليون وروكو ريتشي، لكنها تبنت أيضاً أربعة أطفال آخرين من مالاوي. تبنت ديفيد باندا عام 2006، ميرسي جيمس عام 2009، قبل أن تستقبل التوأمين إستر وستيلا، وهما في الرابعة من العمر عام 2017.

نيكول كيدمان: ابن وابنة

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كان لدى النجمان توم كروز ونيكول كيدمان- اللذين تزوجا عام 1990 وتم الطلاق عام 2001- مشاكل في الإنجاب، لذلك اتجها للتبني. قاما بتبني ابنة تُدعى إيزابيلا التي انضمت للعائلة عام 1992، وابن يُدعى كونور الذي انضم هو الآخر عام 1995.

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