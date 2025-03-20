ميلا الزهراني تشيد بمسلسل شارع الأعشى وإلهام علي ترد عليها

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 20 مارس 2025 02:53 صباحاً - ما زال المسلسل السعودي "شارع الأعشى" والذي يتم عرضه بموسم دراما رمضان 2025 يُحقق نجاحاً وصدىً واسعاً على مستوى الجمهور العربي والخليجي، وأيضاً الفنانون الذين يحرصون على مُتابعة أحداث المسلسل ويشيدون به.

ميلا الزهراني: "فخورة أن هالعمل سعودي"

وكانت الفنانة السعودية ميلا الزهراني قد أشادت بمسلسل "شارع الأعشى" مُعلنة بأنها قد بدأت في مشاهدة حلقاته من خلال منشور لها عبر حسابها الرسمي بموقع "X".

وقالت الفنانة السعودية ميلا الزهراني بمنشورها: "بديت اليوم أشوف شارع الأعشى وواصلت الحلقة السابعة بدون ما أمل ولا لحظة، والله إني فخورة أن هالعمل سعودي، قصة رائعة، سيناريو محبوك، أداءات جبارة وإخراج عبقري"، واختتمت منشورها قائلة: " شكراً لكم جميعاً، مستمتعة بهذا العمل ومازلت مستمتعة".

إلهام علي: "بطلتي المُبدعة ميلا إللى وين مانحطت أبدعت"

الجمهور يُشيد بأداء إلهام علي في مسلسل "شارع الأعشى"

وحرصت بطلة مسلسل "شارع الأعشى" الفنانة السعودية إلهام علي بالرد على إشادة الفنانة ميلا الزهراني، حيث ردت على تغريدتها قائلة: "فضة شخصياً تتابعنا ويازين من يتابعنا، بطلتي المبدعة ميلا اللي وين مانحطت أبدعت، موفقة ياروح أختك انتي"، في إشارة لمسلسل "فضة" والذي تُجسد بطولته الفنانة السعودية ميلا الزهراني.يُذكر أن الفنانة السعودية إلهام علي كانت قد تصدرت حديث مواقع التواصل الإجتماعي خلال الأيام الماضية بسبب أداءها المميز لشخصية "وضحى" خلال أحداث المسلسل، فيما تصدر أحد المشاهد بالمسلسل وهي ترقص رقصة تراثية "تريند" السوشيال ميديا خلال الأيام الماضية.

وتدور أحداث مسلسل "شارع الأعشي" وتدور أحداث المسلسل في إطار درامي بمنتصف السبعينيات داخل منطقة شعبية، من خلال ثلاث فتيات ومحاولاتهن البحث عن الحرية وسط مجتمع محافظ.

وشارك ببطولة المسلسل عدد كبير من الفنانين السعوديين والخليجيين ومن أبرزهم خالد صقر، إلهام علي، تركي اليوسف، ريم الحبيب، بدر محسن، ويأتي المسلسل من تأليف بدرية البشر ومن إخراج أحمد كاتيكسيز.

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