مسلسل سيد الناس الحلقة 19.. الحبس يمنع عمرو سعد من جنازة ابنه

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 19 مارس 2025 04:31 مساءً - تطورت أحداث مسلسل "سيد الناس" في الحلقة التاسعة عشر، وذلك بعدما زار مجدي (أحمد فهيم) أخيه الجارحي أبو العباس (عمرو سعد) في محبسه، من أجل التشفي فيه بعدما اتهمه مجدي زوراً أنه حاول قتله ذبحاً، ويٌذكره بما حدث من 20 عاماً عندما أجبر الجارحي مجدى على الهجرة من البلد في الوقت الذى قتلت فيه زوجته وكان يريد التأثر لها من فتحية (إنجى المقدم).

الجارحي يغيب عن جنازة وعزاء ابنه

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يؤكد مجدي عدم قتله أدهم، ويرفض محايلات الجارحي إخراجه ويوافق مجدي على التنازل عن المحضر ولكن بعد انتهاء جنازة وعزاء ابنه أدهم حتى لا يحضرها، وبالفعل يتم تشييع جنازة أدهم في غياب والده الجارحي، وسط صدمة وبكاء شديد من الحضور، ودخلت آمنة (ريم مصطفى) في حالة انهيار كبيرة ولم تتمالك نفسها وكانت بالكاد تسير وراء الجثمان.

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وشهدت الأحداث أيضاً استيلاء فاروق الجباس (أحمد زاهر) على منجم الذهب الذى يشاركه فيه الراحل رشدي (خالد الصاوي) حيث غدر برجال رشدي، وقرر الحصول على الذهب بالكامل وعدم إخبار أبناء رشدي بالأمر، فيما تدخل آمنة في مشادة مع ابنها آسر (مصطفى عماد) بسبب إصراره على الذهاب إلى منزل أبو العباس، فيما تريده أمنه أن يظل معها طلبت الطلاق من زوجها الجارحي.

فتحية تهرب من جديد

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وخلال الحلقة استطاعت فتحية (إنجى المقدم) الهرب من فيلا راجية (إنجي كيوان) بعد أن أخفاها الجارحي هناك، فيما يدور حديث بين مجدي مع سناء (سلوى عثمان)، حيث يسألها عن عن حبها الكبير لجارحي واهتمامها به أكثر من باقي أخوته وكأنه والدته وسط توتر من سناء التي هي بالفعل والدة الجارحي ولا يعرف أحد هذا السر، وفى نهاية الحلقة يخرج الجارحي من الحبس والغضب والانتقام في ملامح وجه.

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"سيد الناس" تدور أحداثه حول شخصية الجارحي أبوالعباس، يلعب دوره عمرو سعد، وهو شاب من منطقة السبتية في القاهرة، يُلقّب بـ"سيد الناس"، يدخل السجن بدلاً عن والده، ويخرج ليجد كلّ عائلته مترقبة لوفاة والده من أجل توزيع الميراث، وفي الوقت نفسه يحاول الكشف عن السر الذي أخفاه عنه والده طوال 20 سنة؛ مما يجعله يبحث عن الحقيقة وسط نزاعات كبيرة، كما يحمل على عاتقه إرثاً ثقيلاً يسعى للحفاظ عليه.

مسلسل "سيد الناس" يأتي من بطولة: عمرو سعد، إلهام شاهين، أحمد زاهر، أحمد رزق، ريم مصطفى، خالد الصاوي، إنجي المقدم، نشوى مصطفى، منة فضالي، سلوى عثمان، رنا رئيس، بشرى، ياسين السقا، ملك أحمد زاهر، سليمان عيد، محمود قابيل، علياء صبحي، يوسف رأفت، جوري بكر، إنجي كيوان، ساندي علي، دعاء حكم، إسماعيل فرغلي، مدحت تيخا، محمد عبدالجواد، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.

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