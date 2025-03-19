محمد سامي يوجه رسالة لصُنّاع مسلسل سيد الناس بعد انتهاء التصوير

اعتذار عن لحظات الغضب

صور تذكارية لـ محمد سامي وعمرو سعد

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قصة وأبطال "سيد الناس"

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 19 مارس 2025 04:31 مساءً - انتهى المخرجمن تصويربطولة الفنان عمرو سعد، وذلك بشكلٍ كامل، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، داخل اللوكيشن الرئيسي بمدينة الإنتاج الإعلامي.وحرص محمد سامي على توجيه رسالة لكل أبطال وصُنّاع، حسبما ظهر في مقطع فيديو نشره عبر خاصية "الاستوري" على حسابه بـ"انستغرام"، قائلًا: "شكرًا لكم كلكم، وكتر ألف خيركم، وآسف لو حد إتضايق منّي في التصوير، بنبقى مشحونين، كلكم فوق راسي، والمسلسل إتعمل بيكم.. كتر ألف خيركم مرة تانية".كما احتفلبصحبة الفنان عمرو سعد، بانتهاء التصوير، وكذلك نجاح المسلسل ودخوله قوائم الأعلى مشاهدة ضمن مسلسلات رمضان 2025، إذ جرى التقاط الصور التذكارية مع أبطال وصُنّاع العمل، وسط وجود فرقة للمزمار الشعبي.

"سيد الناس" تدور أحداثه حول شخصية الجارحي أبوالعباس، يلعب دوره عمرو سعد، وهو شاب من منطقة السبتية في القاهرة، يُلقّب بـ"سيد الناس"، يدخل السجن بدلاً عن والده، ويخرج ليجد كلّ عائلته مترقبة لوفاة والده من أجل توزيع الميراث، وفي الوقت نفسه يحاول الكشف عن السر الذي أخفاه عنه والده طوال 20 سنة، مما يجعله يبحث عن الحقيقة وسط نزاعات كبيرة، كما يحمل على عاتقه إرثاً ثقيلاً يسعى للحفاظ عليه.

مسلسل "سيد الناس" يأتي من بطولة: عمرو سعد، إلهام شاهين، أحمد زاهر، أحمد رزق، ريم مصطفى، خالد الصاوي، إنجي المقدم، نشوى مصطفى، منة فضالي، سلوى عثمان، رنا رئيس، بشرى، ياسين السقا، ملك أحمد زاهر، سليمان عيد، محمود قابيل، علياء صبحي، يوسف رأفت، جوري بكر، إنجي كيوان، ساندي علي، دعاء حكم، إسماعيل فرغلي، مدحت تيخا، محمد عبدالجواد، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.

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