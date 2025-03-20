تزامنا مع الاحتفال بيومها.. أبرز نماذج الأمهات مسلسلات رمضان 2025

حنان سليمان أُم حنونة في "وتقابل حبيب"

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كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 20 مارس 2025 08:54 مساءً - يشهدالذي تتواصل منافساته، ظهور العديد من نماذجالمختلفة خلال مسلسلات هذا العام، فمنهاالطيبة والحنونة، والمضحية والمقهورة، والمغلوبة على أمرها، إضافة إلى القوية والمتسلطة والعصبية والكارهة للكل، وتزمناً مع يوم الأم التي تحتفل به الأمهات اليوم الجمعة 21 مارس، ترصد أبز الأمهات وطبيعتهم خلالتقدم الفنانة حنان سليمان في مسلسل "" للفنانة، دور الأم الطيبة الحنونة والتي تعمل دائماً لمصلحة ابنتيها، وذلك عبر شخصية الهام والدة ليل (ياسمين عبد العزيز) و(بسنت شوقي) وتعمل طوال الوقت على دعم بناتها والوقوف بجانبهن وكذلك تنبيههما وقت الخطأ لتنقل من هذه الشخصية الصورة الأفضل للأم.



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لوسي معلمة شعبية تنصر الحق والمظلوم في فهد البطل

صفاء الطوخي أُم محبة زوجها وتبحث عن أبنائها

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تقدم الفنانة لوسي شخصية الأم المعلمة الشعبية في مسلسل "" للفنان، وتتمتع بالقوة التي استمدتها من طبيعة عملها ومنافستها وسط تجار سوق الرخام الكبار، ولكنها وراء كل ذلك هي أم طيبة وحنونة جداً وتبحت دائماً عن الحق وتستغل قوتها ونفوذها لنصرة المظلوم، وظهرت خلال أحداث العمل كأم خائفة على ابنها الوحيد طوال الوقت وبعد اختفائه تظل تبحث عنه وتريد عمل أي شيء لإعادته.تجسد الفنانة صفاء الطوخي دور الأم الهادئة والرومانسية والتي أصبحت مقهورة على فقدان أبنائها خلال مسلسل "" أيضاً، حيث هرب أبنيها وهما أطفال بعد مقتل والدهما أمام عينهما، وتظل طوال الوقت منتظرة العثور عليهما، وتحتمل كل الصعاب بالزواج من شقيق زوجها الراحل من أجل فقط أن يعيد لها أبنائها.



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وفاء عامر أُم تبحث عن مصلحة أبنائها الأميرة ظل حيطه

سلوى عثمان أُم مغلوبة على أمرها في سيد الناس

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تقدم وفاء عامر دور الأم النموذج للأمهات المصريات في مسلسل "" للفنانة، من خلال شخصية فاطمة، الحريصة طوال الوقت على مصلحة أبنائهن وفقًا لقناعاتهن الشخصية في بعض الأحيان، قد تبدو قاسية، لكنها ليست شريرة، بل تحاول حماية أبنائها لأنها تخاف عليهم طوال الوقت ، وتمتع الشخصية بالعفوية وخفة الدم، على أولادها".سلوى عثمان تظهر أيضاً بدور الأم في موسم دراما رمضان 2025 خلال مسلسل "" للفنان، تظهر كأم مغلوبة على أمرها ومجبره على حياتها بأن تعيش في منزل مع ابنها دور أن يعلم أنها والدته، بناء على رغبة والده، ولكنها طوال الوقت تعطيه الحب والحنان وكل شيء ولكنها تريد في نفس الوقت إظهار هذه المشاعر له وهو لا يعرف أنها والدته.



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أنوشكا أُم قوية ومتسلطة ومتحكمة فى وتقابل حبيب

إلهام شاهين أُم كارهة وحقودة فى سيد الناس

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ومثلما تواجدت الأم الطيبة والحنونة والمقهورة في، ظهرت أمثلة أخرى مثل القوية والمتسلطة والمتحكمة في أبنائها وتقوم بأي تصرف مهما كان لخدمة مصالحها فقط، وجسدت هذه الأم الفنانة أنوشكا في مسلسل "" حيث جسدت دور أم لثلاثة أبناء وهي المتحكمة والمسيطرة على كل شيء حتى على زوجاتهم، وفى نفس الوقت هي التي تدير كل شيء في العائلة وتريد الكل يسير على رغبت.وتقدم الفنانة إلهام شاهين دور الأم الشريرة والحقودة في مسلسل ""، من خلال شخصية اعتماد الهواري التي تعد أسوأ نموذج لمرات الأب، حيث تكن كراهية لابن زوجها الذي يجسد دوره عمرو سعد، وظهرت الشخصية بلا قلب ولا مشاعر خاصة بعد وفاة ابن عمرو سعد والتي تعاملت بلا مبالاة، كما أن علاقتها بأبنائها غير صحية تماماً ومبنية على الاهانات وعدم التقدير.

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روجينا أُم متوترة وعصبية في حسبة عمري

وتقدم روجينا درور الأم العصبية في مسلسل ""، حيث تظهر متوترة وعصبية، وتعاني من ضغوط الحياة وتحاول حماية أبنائها بكل الطرق، وهذا يعد قريباً من معظم شخصيات الأمهات في المجتمع المصري والعربي، وتظل روجينا طوال الأحداث تبحث عن حقها وحق أبنائها وتبحث عن مصلحتهم دائماً.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».