أبرز أفلام موسم عيد الفطر 2025

علي ربيع يتواجد في منافسات عيد الفطر السينمائية

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عصام عمر وطه دسوقي يراهنان على الشباب

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كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 20 مارس 2025 08:54 مساءً - حجز فيلما "" بطولة، و"" للثنائي عصام عمر وطه دسوقي مكانهما بشكل رسمي في منافسات، بعدما طرح صناعهما البوسترات الرسمية والإعلان عن عرضهما، ليكونا أول فيلمين يتم التأكيد على تواجدهما في منافسات الموسم الذي ينطلق بعد أيام قليلة.فيلم" الذي يقوم ببطوله علي ربيع، طرح منتجه أحمد السبكي البوستر الرسمي للعمل على حسابه بموقع إنستغرام وتصدر "ربيع" البوستر وتواجد حوله بقية الأبطال، وعلق السبكي على البوستر: "الفيلم الكوميدي الصفا ثانوية بنات فيلم عيد الفطر بجميع سينمات مصر والوطن العربي، إنتاج، أحمد السبكي وكريم السبكي، تأليف، أمين جمال ووليد أبوالمجد، إخراج عمرو صلاح.يمكنكِ قراءة.. تامر حسني ودنيا سمير غانم وعلي ربيع في مواجهة سينمائية في عيد الفطر 2025فيلم "" يشارك في بطولته إلى جانبكل من: أوس أوس، بيومي فؤاد، محمد ثروت، هالة فاخر، سارة الشامي وئام مجدي، إسماعيل فرغلي، جيسكا حسام، لينا صفويا، إسراء رخا، توانا الجوهري وعدد آخر من الفنانين، والفيلم من تأليف أمين جمال ووليد أبوالمجد وإخراج عمرو صلاح.ويتواجد علي ربيع سينمائياً في السنوات الأخيرة بتقديم بطولة فيلم كل عام، حيث قدم فيلم "" بمشاركة هاجر أحمد وحمدي الميرغني وكريم عفيفي عام 2022، ثم فيلم "بعد الشر" بمشاركة ميرنا نورالدين وأوس أوس ورنا رئيس وعمرو عبدالجليل عام 2023، ثم فيلم "" بمشاركة آية سماحة وصلاح عبدالله عام 2024، ويستكمل التواجد بفيلم "" في 2025.ثاني الأفلام التي حجزت مكانها رسمياً في موسم أفلام عيد الفطر 2025، "" بطولة عصام عمر وطه دسوقي، والذي تم الانتهاء من تصويره أواخر العام الماضي، حيث طرح القائمون على الفيلم البوستر الرسمي للفيلم على إنستغرام مع تعليق: "فاضل 12 يوماً ونعرف إيه هو السيكو سيكو، استنوا فيلم سيكو سيكو بجميع دور العرض يوم عيد الفطر في مصر .. جاهزين؟.اقرئي أيضاً.. أفلام شبابية جديدة في دور العرض قريباً.. أبرزها "سيكو سيكو"فيلم "" بطولة عصام عمر، طه دسوقى، على صبحى، باسم سمرة، خالدالصاوى، تارا عماد، ديانا هشام، أحمد عبدالحميد، محمود صادق حدوتة وعدد آخر من الفنانين، والفيلم تأليف محمدالدباح وإخراج عمرالمهندس وإنتاج شركة film square، وتدور أحداثه فى إطار كوميدي لا يخلو من التشويق.

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