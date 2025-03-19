شكرا لقرائتكم خبر عن عصام عمر "توكسيك" في مسلسل نص الشعب اسمه محمد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت الحلقة الخامسة من مسلسل نص الشعب اسمه محمد التريندات بعد طرحها منذ ساعات، العمل الذى يقوم ببطولته النجم الشاب عصام عمر، وذلك بعد رفض عدد من مشاهدى العمل لشخصية البطل محمد، ووصفها بـ "التوكسيك" بسبب حبه لأكثر من سيدة في وقت واحد، ومحاولته المستمرة لإقناع كل واحدة منهما إنها أساس حياته.

قصة مسلسل نص الشعب اسمه محمد

تدور أحداث المسلسل حول محمد، مهندس تكييف يعمل في المطار، يعيش حياة روتينية حتى يجد نفسه في علاقة حب مع فتاتين مختلفتين تماماً في الطباع، ويخطط للزواج منهما في نفس الوقت، ما يؤدي إلى تورطه في العديد من المشاكل التي يخبئها له القدر نتيجة أفعاله.

أبطال نص الشعب اسمه محمد

مسلسل نص الشعب اسمه محمد مكون من 15حلقة، من بطولة عصام عمر، رانيا يوسف، مايان السيد، هاجر السراج، محمد محمود، شيرين، محمد عبدالعظيم، دنيا سامي، وألفت إمام، تأليف محمد رجاء وإخراج عبدالعزيز النجار.

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