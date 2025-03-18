مايا دياب تلفت الأنظار بجمالها من خلال إطلالة غريبة

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الفنانة اللبنانية مايا دياب مجموعة من الصور مع متابعيها، من أحدث جلسة تصوير خاصة خضعت لها، عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها بلوك مميز و غريب حيث كانت ترتدي كروب تبو باللون الأسود بتصمييم غريب مه تنورة طيةلة وواسعة ذات رسومات كبيرة، بالإضافة إلى توب ابيض غريب الشكل على كتفيها، وربطت شعرها على شكل كعكة مع مكياج حاد اظهرت من خلاله جمال وجهها.



و تفاعل الجمهورمعبرين عن إعجابهم بإطلالتها الغريبة التي تعتمدها دائماً.

و في وقت سابق، شاركت الفنانة اللبنانية مايا دياب متابعيها، مقطع فيديو عبر حسابها الخاص، أظهرت من خلاله كواليس تصوير آخر عمل فني طرحته، وهو أغنية "قلبي قفلتو"، وعلقت بالقول: "لأن قلبي قفلتو لم يكن سوى الحب والطاقة منذ البداية، عودة صغيرة إلى اللحظات التي حدثت خلف الكواليس والتي جعلت كل هذا يحدث".ظ

