هيفاء وهبي تخطف الأنظار في احتفالية “أوديمار بيغيه” في فرنسا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شاركت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي في الذكرى الـ 150 لتأسيس AudemarsPiguet “أوديمار بيغيه”، الشركة السويسرية الرائدة في صناعة الساعات الفاخرة، واختارت إطلالة أنيقة وفاخرة.

وأطلت النجمة اللبنانية بجمبسوت أسود براق بصيحة “الترتر” المميّزة التي غطت التصميم بالكامل، وجاء بتصميم مجسم يبرز رشاقتها مع حركة القماش الأبيض والأزرار الكبيرة الحجم عند منطقة الصدر، وهو ما أضاف لمسة من الأناقة والفخامة الى اطلالتها الأنيقة التي أكملتها بحذاء أسود وحقيبة صغيرة الحجم.

وخلال الاحتفال كشفت “أوديمار بيغيه” عن جيل جديد من حركات التقويم الدائم ذاتية التعبئة، كاليبر 7138، حيث أعادت العلامة التجارية النظر في آلية التقويم الدائم، التي تُعيد إنتاج حركة الأجرام السماوية ميكانيكياً، مع التركيز على بيئة العمل، للتكيف مع أنماط الحياة المتطورة وفتح آفاق تقنية وتصميمية جديدة.

وتُطرح هذه الحركة الجديدة لأول مرة في ساعة كود 11.59 من أوديمار بيغيه، بقطر 41 مم، مصنوعة من الذهب الأبيض عيار 18 قيراطًا، وفي طرازين من ساعة رويال أوك بقطر 41 مم، مصنوعين من الفولاذ المقاوم للصدأ أو الذهب الرملي عيار 18 قيراطًا، بالإضافة إلى ثلاثة إصدارات محدودة من 150 قطعة، كل منها يتميز بتفاصيل جمالية دقيقة تُشيد بـ 150 عامًا من الحرفية المتقنة التي لا هوادة فيها. استغرقت هذه الساعة الرائعة خمس سنوات من التطوير، وهي محمية بخمس براءات اختراع، وتفتح آفاقًا إبداعية جديدة.