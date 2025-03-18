ميرنا وليد - بيروت - خلال ثمانينيات القرن الماضي، رتب نجم الملاكة العالمي مايك تايسون زيارة خاصة إلى حديقة حيوانات في نيويورك له و لزوجته آنذاك، روبن جيفنز.
و أثناء تجولهما في المكان، أعجب تايسون بغوريلا فضية الظهر كانت تهيمن بشراسة على الغوريلات الأخرى في حظيرتها.
إلا أن مافعله تايسون المعروف بطبيعته الجريئة كان غير متوق ابداً، حيث عرض على حارس الحديقة 10,000 دولار للسماح له بدخول القفص ومواجهة الغوريلا، معتقدًا أنه قادر على مواجهتها في مباراة فردية، إلا أن حارس الحديقة رفض طلبه، كما هو متوقع، ولم تتح لتايسون فرصة تنفيذ وعده.
كانت هذه تفاصيل خبر مايك تايسون دفع 10,000 دولار للقيام بهذه الخطوة في حديقة حيوانات بـ نيويورك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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