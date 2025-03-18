بعد إعلان انفصالها رسمياً.. رحمة أحمد تكشف مواصفات فتى أحلامها

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 18 مارس 2025 05:52 مساءً - كشفت الفنانة رحمة أحمد الكثير من الكواليس الخاصة بمسلسلها الأخير "80 باكو" الذي حقق نجاح جماهير كبير في النصف الأول من شهر رمضان.

كواليس 80 باكو

أكدت رحمة أحمد في لقاء أجراه معها موقع ET بالعربي، أنها قامت بالتدريب على العمل ككوافيره قبل بداية التصوير بأسبوعين تقريباً، وذلك برفقة بطلات العمل في إحدى كوافيرات منطقة الدقي، وأشارت إلى أن التحضير للشخصية كان صعب ومجهد للغاية.

وعبرت رحمة عن سعادتها بالنجاح الكبير الذي حققه العمل موضحة أنها وجميع صناع العمل لم يكن لديهم أي توقع خاص بهذه التجربة سواء بالإيجاب أو السلب، لكنهم قرروا الاستمتاع بهذه التجربة.

أما عن مواصفات فتى أحلامها فمزحت قائلة: "أكيد مش مصطفى غريب" في إشارة منها لفتى أحلام الشخصية التي كانت تلعبها، وأكدت أنه لا يوجد عندها أي تفضيلات في الشخصية التي تريد الارتباط بها.

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مسلسل 80 باكو

مسلسل "80 باكو" هو كوميديا اجتماعية تدور أحداثها داخل عالم الكوافيرات، حيث تسعى بوسي، وهي شابة من طبقة متواضعة، لجمع 80 ألف جنيه لتحقيق حلمها بالزواج من خطيبها. وبينما يحاول الثنائي تجاوز العقبات، يواجهان سلسلة من التحديات والمواقف الطريفة التي تضفي على رحلتهما الكثير من المرح والإثارة.

المسلسل من بطولة هدى المفتي، انتصار، دنيا سامي، رحمة أحمد، خالد مختار، وليد المغازي، ومن تأليف غادة عبد العال وإخراج كوثر يونس.

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