عصام عمر يتصدر الترند بعد أولى حلقات نص الشعب اسمه محمد

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 16 مارس 2025 02:55 مساءً - انطلقت الحلقة الأولى من مسلسل "نص الشعب اسمه محمد"، ليلة أمس وتصدر بعدها اسم الفنان الشاب عصام عمر ترند مؤشرات البحث.

أحداث نص الشعب اسمه محمد

تبدأ الحلقة الأولى بتقديم شخصية "محمد"، مهندس التكييف الذي يعيش حياة زوجية مستقرة ظاهريًا مع زوجته "مي"، التي تجسدها الفنانة هاجر السراج، وابنتهما الصغيرة "هنا"، ولكن سرعان ما تتصاعد الأحداث، لتكشف عن وجود خلافات ومشاكل زوجية تلوح في الأفق.

تشتعل شرارة الشك في قلب "مي"، وتبدأ في مراقبة تصرفات زوجها "محمد"، لتنشب بينهما مواجهة حادة، رغم محاولات "محمد" المستميتة لطمأنتها وتأكيد حبه وإخلاصه، ولكن محاولاته تبوء بالفشل، وتقرر "مي" مغادرة المنزل، رافضة كل محاولات "محمد" للتراجع عن قرارها.

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"نص الشعب اسمه محمد" مسلسل اجتماعي لايت

من الأعمال الاجتماعية اللايت، وتتمحور قصته حول محمد (عصام عمر) مهندس تكييف شاب يعمل في المطار، ويقع في حب فتاتين مختلفتين عن بعضهما تماماً في الطباع؛ فالأولى تلعب دورها مايان السيد وهي رومانسية، والثانية تجسد شخصيتها هاجر السراج وهي مادية لا تفكر سوى في المال، ويقرر الزواج من الاثنتين في ظروف مختلفة.

كما تظهر الفنانة رانيا يوسف بشخصية فاطمة، وتعمل موظفة في الشهر العقاري، وهي والدة مايان السيد، فيما تجسد شيرين شخصية زميلتها في العمل، وهي والدة هاجر السراج، وخلال الأحداث تتحدث رانيا يوسف عن زوج ابنتها محمد، وكيف أنه شخض مهذب، ونفس الأمر بالنسبة لشيرين التي تتحدث مع رانيا عن زوج ابنتها محمد، وكيف أنه شاب مناسب لابنته؛ ليكتشفا أن محمد هو زوج ابنتهما من دون أن يعرف أحد.

"نص الشعب اسمه محمد" ينتمى لنوعية أعمال الـ 15 حلقة، ويعرض ضمن مسلسلات رمضان 2025، من تأليف محمد رجاء، وإخراج عبد العزيز النجار، وإنتاج أمير شوقي، ومن بطولة عصام عمر، رانيا يوسف، مايان السيد، هاجر السراج، محمد محمود، دنيا سامي، محمد عبد العظيم، وعدد آخر من الفنانين.

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