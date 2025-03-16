رهف محمد تستعد لتقديم مسرحية المدينة الترفيهية

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 16 مارس 2025 02:55 مساءً - تستعد الفنانة رهف محمد لتقديم مسرحية "المدينة الترفيهية"، وهي للمخرج بدر الشعيبي، والتي ستقدم على مسرح نادي الكويت بـ كيفان، بأول أيام عيد الفطر. ونشرت رهف محمد بوستر المسرحية وكتبت: "الوعد بالمدينة الترفيهية صوب قطار الموت، مع عروض جديده في".

كما نشرت مؤخراً أيضاً بوستر المسرحية والذي ضم نخبة من نجوم الفن في الكويت وكتبت وقتها: "‏TREND X PARTNERS يقدمان أضخم إنتاج مسرحي في الألفية الجديدة، المديـنة الترفيهية، العمل الذي لم تر مثل ضخامته أبداً، مسرح بمساحة طول 45 متراً وعرض 15 متراً شاشات أرضية وفوق المسرح بمساحة 500 متر، وديكور بارتفاع 15 متراً، فريق عمل فني بعدد 120 فناناً على خشبة المسرح، و60 فناناً خلف المسرح، 140 زياً مسرحياً مختلفاً، وتقنيات من خارج الكويت، ألعاب ملاهي حقيقية على المسرح، كل ذلك وأكثر، في أول أيـام عيد الفطـر السعيد، علـى مسـرح نـادي الكويت - كيـفان".

مسرحية "المديـنة الترفيهية"

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آخر أعمال رهف محمد المسرحية

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" هي مسرحية من ﺇﺧﺮاﺝ بدر الشعيبي، و ﺗﺄﻟﻴﻒ الأغاني لـ محمد الشريدة، ومن تأليف مريم نصير، ومن بطولة كلٍ من الفنان بدر الشعيبي، بشار الشطي، محمد الشعيبي،رهف محمد، منصور البلوشي، فيصل فريد، احمد إيراج، يعقوب عبدالله، فرح الصراف، هادي خميس، منتظر الزاير، ربيع الصيداوي، بالإضافة إلى آخرين.وكان آخر أعمال الفنانةالمسرحية هي مسرحية "أبراكدابرا 2"، قد عُرضت في الكويت ثم عرضت بالإمارات العربية المتحدة، وهي من ﺇﺧﺮاﺝ بدر الشعيبي، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ مريم نصير والنصوص الغنائية لمحمد الشريدة، ومن بطولة الفنان يعقوب عبدالله، بدر الشعيبي، فرح الصراف، أحمد إيراج، فهد الصالح،، ناصر عباس، منصور البلوشي، فيصل فريد، عبدالرحمن الفهد، ضاري الرشدان، عبدالرحمن اليحيوح، نور محمود، ميثم الحسيني، هاني الهزاع، ريان دشتي، عادلة، محمد الكليبي عبدالله الشطي، حمود العميري، ناصر الدوسري، الجود دشتي، بالإضافة إلى نخبة من الفنانين.

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