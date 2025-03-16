إبراهيم الحجاج يشارك متابعيه البوستر الرسمي لفيلم إسعاف ويعلن موعد عرضه

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 16 مارس 2025 02:55 مساءً - شارك الفنان إبراهيم الحجاج متابعيه البوستر الرسمي لفيلم "إسعاف"، وأعلن عن موعد عرضه الذي سيكون في 17 من إبريل 2025، والذي يجسد فيه دور "عمر"، ونشر البوستر، وكتب: "البوستر الرسمي لفيلم "إسعاف" وصل أخيراً! كونوا على الموعد في صالات السينما ابتداءً من 17 من إبريل".

فيلم "إسعاف"

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" هو فيلم سينمائي سيتم عرضه بدور السينما في 17 من إبريل من بطولة: الفنان إبراهيم الحجاج، محمد القحطاني، فيصل الدوخي، فهد البتيري، بسمة داود، نرمين محسن، مطلق مطر، مهند الصالح، سعيد صالح، مهدي الناصر، حسن عسيري، علي إبراهيم، أحمد فهمي، لطيفة المجرن، مطلق مطر، وسعيد صالح، مهند الصالح، بندريتا، وهو من إخراج كولين توج.

وتدور أحداث الفيلم حول مُسعفَين شابين في العاصمة السعودية الرياض، حيث يواجهان يومياً العديد من التحديات والمواقف المحرجة التي تقابلهما أثناء تأدية عملهما، لكن تنقلب حياتهما رأساً على عقب بعدما يجدان نفسيهما متورطين في حادث غير متوقع وتتوالى الأحداث.

آخر فيلم سينمائي عُرض لـ إبراهيم الحجاج

عمل لـ إبراهيم الحجاج بالموسم الرمضاني

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وكان الفنانقد لعب بطولة أول فيلم سينمائي له وهو "سطار" الذي تدور أحداثه حول "سعد" الذي يطارد حلمه بدخول عالم مصارعة المحترفين، فيذهب إلى تجربة أداء في الرياض على أمل تحقيق طموحه، ولكنه يفشل وتحدث له العديد من المفاجآت، ويحقق حلمه وتتوالى الأحداث. الفيلم من ﺇﺧﺮاﺝ عبد الله العراك، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ أيمن وتار وإبراهيم الخيرالله، ومن بطولة:، شهد القفاري، إبراهيم الخيرالله، بدر المالكي، نايف المطيري، عبد العزيز الشهري.ويُعرض الآن للفنانبالموسم الرمضاني الحالي 2025 مسلسل "يوميات رجل عانس"، وتدور أحداثه حول رجل يتجاوز سن الزواج؛ ما يجعله عرضة للعديد من الضغوط من العائلة التي تطلب منه أن يتزوج، لكنه يحاول التهرب بطرق مختلفة، وتتوالى الأحداث التي تتناول في كل يوم قصة وتنتهي، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ عبد الرحمن السلمان، ﺗﺄﻟﻴﻒ نواف المهنا، وهو من بطولة: الفنان إبراهيم الحجاج، سعيد صالح، محمد القحطاني، فاطمة الشريف، فتون الجارالله، نجلاء العبدالله، هيلدا ياسين، ريم صفية، آيدا القصي، حكيم جمعة، نواف الشبيلي، فيصل الزهراني، وفيصل الدوخي.

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