أميرة أديب تشعل حماس متابعيها لدورها في مسلسل "عايشة الدور"

ميرنا وليد - بيروت - اشعلت الفنانة المصرية أميرة أديب حماس متابعيها لاحدث الاعمال التي تشارك فيها و هو مسلسل يحمل إسم "عايشة الدور"، المقرر عرضه في النصف الثاني من شهر رمضان هذا العام، حيث شاركت البوستر الرسمي الخاص بشخصيتها و علقت عليه بالقول: "بكره هتقابلوا نسمة من مسلسل عايشة الدور وهي بجد اسم على مسمي، بسم الله الرحمن الرحيم ، يا رب نكون خفاف علي قلبكم".



وكانت ردّت أميرة أديب مؤخراً، على سؤال وجهه لها أحد متابعيها على السوشيال ميديا، انتقد فيه شكل أنفها، إذ سأل تحديداً: "مفكرتيش تعملي عملية تجميل في مناخيرك؟"، فأجابت أميرة أديب: "عمري ما هعملها، مع إن الموضوع سهل أوي، ممكن أحط فيلر وكلكم ترتاحوا وببلاش كمان، ومش عايزة أي حد يكون عنده نفس مناخيري المصرية العربية العادية الطبيعية يلاقيني غيرتها؛ فيقول إنها وحشة ويغيره، اللي عايز يغير هو حر.. الناس بتقعد تتنمر على حاجة وأول ما حد يغير يشتموه عشان غيّر خلقة ربنا.. أنتم مجانين".

