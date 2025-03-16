ميرنا وليد - بيروت - خطفت الممثلة السورية هبة نور أنظار متابعيها في أحدث إطلالاتها من خلال مقطع فيديو عبر حسابها الخاص، وظهرت بغاية الاناقة مستعرضةً رشاقة جسمها من خلال فستان باللون الابيض، طويل و ضيق، ذات اكمام طويلة، بتصميم راقي جداً، و ربطت شعرها على شكل ذيل الحصان، وطبقت مكياجاً أظهرت من خلاله جمال ملامح وجهها.
و حملت هبة بيدها حقيبة من دار ازياء Hermes، وصل سعرها إلى 27,995 دولار.
وكانت أطلت هبة نور من داخل الصالة الرياضية، وظهرت بلوك رياضي ضيق، إستعرضت من خلاله رشاقة جسمها وأنوثتها، فقد إرتدت جامبسوت ضيقاً باللون الأسود، من دون أكمام، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها، وطبقت مكياجاً أظهرت من خلاله جمال ملامح وجهها.
كانت هذه تفاصيل خبر سعر خيالي لحقيبة يد هبة نور من Hermes وجمالها يخطف الانظار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.