سعر خيالي لحقيبة يد هبة نور من Hermes وجمالها يخطف الانظار

ميرنا وليد - بيروت - خطفت الممثلة السورية هبة نور أنظار متابعيها في أحدث إطلالاتها من خلال مقطع فيديو عبر حسابها الخاص، وظهرت بغاية الاناقة مستعرضةً رشاقة جسمها من خلال فستان باللون الابيض، طويل و ضيق، ذات اكمام طويلة، بتصميم راقي جداً، و ربطت شعرها على شكل ذيل الحصان، وطبقت مكياجاً أظهرت من خلاله جمال ملامح وجهها.



و حملت هبة بيدها حقيبة من دار ازياء Hermes، وصل سعرها إلى 27,995 دولار.

وكانت أطلت هبة نور من داخل الصالة الرياضية، وظهرت بلوك رياضي ضيق، إستعرضت من خلاله رشاقة جسمها وأنوثتها، فقد إرتدت جامبسوت ضيقاً باللون الأسود، من دون أكمام، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها، وطبقت مكياجاً أظهرت من خلاله جمال ملامح وجهها.

