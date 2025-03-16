منزل كيندال جينر بتصميم إسباني عنوان للفخامة و الرقي

ميرنا وليد - بيروت - منزل عارضة الازياء العالمية و نجمة تلفيزيون الواقع كيندال جينر ذو الطراز الإسباني في بيفرلي هيلز، و الذي اشترته عام 2017 مقابل 8,5 مليون دولار، خضع لتجديد مذهل منذ فترة لإعادة إحياء الفخامة و الرقي الموجودان فيه.

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يضم هذا العقار الهادئ و الراقي، خمس غرف نوم، اثنتان منها حولتهما كيندال إلى غرف فاخرة و غرف قياس ملابس و خزائن.

و يقع العقار في مجمع مولهولاند إستيتس الفاخر، و يتميز بمساحات خضراء كبيرة، و حوض سباحة، و حراسة أمنية مشددة من الدرجة الأولى.

