الموت يغيب الكبير أنطوان كرباج عن عمر الـ 90 بعد صراع مع المرض

ميرنا وليد - بيروت - رحل عن عالمنا اليوم الممثل اللبناني الكبير أنطوان كرباج، عن عمر ناهز الـ 90 عاماً، بعد صراع مع المرض، ومعاناة مع الألزهايمر الذي افقده معرفته بالمحيطين به في الفترة الأخيرة.



ولد الممثل القدير أنطوان كرباج في بلدة زبوغة قضاء المتن، من والد كان أستاذ مدرسة يدعى شكري كرباج وأم اسمها إيراساما كرم. هو الطفل الأول لهذه العائلة، التي كانت مؤلفة من 4 شبان وشابة.

برزت موهبة أنطوان كرباج في التمثيل وهو في عمر صغير لم يتخطَ العشر سنوات، فكان الأقارب وأهله وأولاد الحي يجتمعون، لكي يؤدي لهم مسرحيات من بطولته.

و لا يختلف إثنان أن انطوان كرباج سيد المسرح بمشاركته في 9 مسرحيات قبل أن يتعاون مع الأخوين الرحباني في "يعيش يعيش" (بيروت عام 1970 )، "صح النوم" (عام 1971)، "جبال الصوان" (عام 1972)، "ناطورة المفاتيح" (عام 1972)، "في المحطة" (بيروت عام 1974)، "بترا" (عام 1977). وتعاون مع الكبير منصور الرحباني في مسرحية "صيف 840" (عام 1987 )، و"حكم الرعيان" (2004 – 2005)، وعمل أنطوان كرباج أيضاً مع فرقة كركلا في عملين، هما "بليلة قمر" و "ألف ليلة وليلة".

إلى جانب المسرح له مشاركات وبطولات كثيرة في المسلسلات الدرامية اللبنانية وفي السينما أيضاً. عشقه الجمهور في أدوار الشر وفي الأدوار المركبة التي يصعب على كثيرين تأديتها، هو سيد في وقفته وآدائه وكلامه وما فعله في تاريخه جعله سيد المسرح والشاشة.

ولإبداع أنطوان كرباج زوايا كثيرة في الفن لا تتوقف عند التمثيل فقط، لا بل تتخطاه إلى الإخراج، ومن أعماله في هذا المجال عملان لأنطوان غندور "القبقاب" و"بربر آغا". يقول أنطوان إن المخرج الراحل برج فازليان من أهم المخرجين الذين عملوا معه: "عملت مع الراحل في الكثير من الأعمال ، وهو من أهم المخرجين الذين عملوا في التلفزيون ، ومن أهم المخرجين الذين تعاملت معهم".