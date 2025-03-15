نسرين طافش تلفت الأنظار بإطلالتها الرمضانية الرائعة وهذا سعر حقيبة يدها

ميرنا وليد - بيروت - ابهرت الممثلة السورية نسرين طافش أنظار متابعيها في أحدث إطلالة لها عبر حسابها الخاص، حيث نشرت صوراً ظهرت فيها بغطلالة رمضانية بغاية الروعة، فكانت ترتدي عباءة باللون الابيض ذات أكمام قصيرة بتصميم مميز، و تركت شعرها منسدلاً على كتفيها مع مكياج هادئ إظهرت من خلاله جمال وجهها.



و حملت نسرين حقيبة من دار أزياء Hermès وصل سعرها إلى 32,000 دولار.

و قبل أشهر قليلة أعلنت الفنانة نسرين طافش زواجها من دون ان تذكر اسم زوجها او اي تفصيل عن علاقتهما. وانتشرت العديد من الاقاويل ان زوجها هو رجل الاعمال أحمد جوهر، طليق ابنة الفنانة السورية أصالة، شام الذهبي. ولم تؤكد ولم تنفي نسرين كل الاخبار التي انتشرت لكن يبدو ان الطرفين قررا القاء الضوء على علاقتهما من خلال حركة ذكية قام بها أحمد.

وشارك أحمد صورة على خاصية الستوي على صفحته تظهر طبق "شيخ المحشي باللبن" خلال تحضيرة وعلق باللغة الإنكليزية "الشيف نسرين طافش" مع رمز القلب الاحمر هذه الصورة بالنسبة للمتابعين هي تأكيد على خبر زواجهما.

