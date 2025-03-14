بعد ظهوره في برنامج العرافة.. تعليق جديد وتهديد من حسام حبيب فما القصة!

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 14 مارس 2025 11:55 مساءً - تصدر الفنان حسام حبيب ترند مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد ظهوره في برنامج "العرافة" مع الإعلامية بسمة وهبة، وقبلها ظهوره في برنامج "رامز إيلون مصر"، وخلال الحلقة تحدث عن طبيعة علاقته بطليقته الفنانة شيرين عبد الوهاب.

وحرص حسام حبيب على توجيه رسالة وتهديد جديد وذلك من خلال خاصية القصص القصيرة بحسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام".

رسالة حسام حبيب بعد حلقته في برنامج "العرافة"

وجه الفنان حسام حبيب بعد حلقته في برنامج "العرافة"؛ رسالة عبر خاصية "ستوري" بحسابه على "إنستغرام"، قال فيها : " الحمد لله أنا بشكر ربنا سبحانه وتعالى على كرمه وفضله إن الناس اللي أنا بجد بشكرهم وبقولهم شكرا لأنكم سمعتوني من غير هجوم ورعب وأذى وتهديد، وإنكم حررتوني من تهديد صفحاتها والالتراس بتاعها اللي فضلوا مصممين عليه".

الصورة من خاصية القصص القصيرة بحساب حسام حبيب على إنستغرام



وأكمل حسام حبيب :"وأنا هاعرفكم على الناس اللي شغالين وعايشين معاها أصلهم إيه وفصلهم إيه وهما مين وعملوا إيه وضروني إزاي، وقد إيه هما فاكريني مش هاوصل لحقيقتهم، أقسم بالله العظيم لأخليهم آية وعبرة لمن يعتبر، وبقولهم أنتم خايفين ليه وبتفكروا تسافروا ليه فاكرين هاتهربوا من المواجهة، وبقولهم تاني لو رحتوا فين ده إذا عرفوا يسافروا وبقولهم اللي انتم مخبينه عليها والضرر اللي اتسببتوا فيه ليا وليها تاني هاخلييهم عبرة".

كما أوضح حسام حبيب عن سبب عودته للحديث في أمر علاقته بالنجمة شيرين عبد الوهاب، قال حسام :" وللناس اللي بتسأل ليه راجع تفتح الموضوع بعد ما اتقفل، الحقيقة مش أنا اللي عملت كده اللي عمل كده صفحات جمهورها اللي من برومو حلقة رامز ماوقفوش سب وقذف وإهانة، وحذرتهم الصفحات دي بيتم إدارتها وتمويلها من أفراد شغالين وعايشين معاها وأعتقد بدون علمها ولكن هي المسئولة عنهم".

الصورة من حساب حسام حبيب على إنستغرام



وتابع : "وهاحطلكم في الأستوري اللي بعدها مثال لصفحة الأدمين بتاعها ممرض من بلقاس اسمه إبراهيم اللي يتم تمويله وتحريضه من الثنائي اللي هاكشفلكم حقيقتهم وأن شاء الله هيتم محاسبتهم ومحاسبه ممرض بلقاس".

حسام حبيب يهدد الصفحات المحرضه ضده

حسام حبيب يكشف طبيعة العلاقة بينه وبين شيرين عبد الوهاب

الجدير بالذكر أن الفنان حسام حبيب، قد كشف عن طبيعة علاقته بزوجته السابقة المطربة شيرين عبد الوهاب، وكيف تطورت من الصداقة إلى حب وزواج، ثم تحولت إلى انفصال وعداء، مؤكدا أنها مرحلة وانتهت في حياته، ودافع عن الكثير من الاتهامات الموجهة إليه ومنها إجبارها على قص شعرها، وذلك خلال حلوله ضيفًا على برنامج "العرافة" مع الإعلامية بسمة وهبة.

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