بسنت أبوباشا: إنجي تُشبهني في مسلسل "وتقابل حبيب".. وهذا سر عدم حبي للشهرة.. فيديو خاص لـ"الخليج 365"

هل كان الباليه وسيلةً لدخولكِ إلى عالم التمثيل؟

الفنانة بسنت أبوباشا- تصوير خاص لـ"الخليج 365"

هل كونكِ راقصة باليه وفنانة يساعدك في التمثيل؟

ما الشعور الذي ينتابكِ عند ممارسة الباليه؟

الفنانة بسنت أبوباشا- تصوير خاص لـ"الخليج 365"

كيف اكتشفتِ حبكِ للتمثيل؟

عَلمنا أنكِ تحلمين بتقديم فوازير، ما القصة؟

الفنانة بسنت أبوباشا- تصوير خاص لـ"الخليج 365"

ما الدور الذي تتمنين تقديمه؟

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 14 مارس 2025 11:55 مساءً - تثبت الممثلة وراقصة الباليهيوماً بعد يوم أنها وجه جديد وموهبة مميزة في عالم الدراما، حيث تألقت خلالبأداء لافت خطف الأنظار، بعد نجاحها الكبير في مسلسلمن خلال شخصية "أنجي"، التي تعكس جزءاً من شخصيتها الحقيقية، على عكس دورها المختلف تماماً في مسلسلبشخصية "روان"، تمتلك بسنت حضوراً قوياً يجمع بين الملامح الناعمة والجذابة، إلى جانب طاقتها الإيجابية وشغفها الكبير بالفن والحياة.في حوار خاص مليء بالحرية والشغف تحدثت بسنت لـعن رحلتها في عالم التمثيل، وكيف كان للباليه دور أساسي في تشكيل أدائها التمثيلي وموهبتها، وتجربتها في كواليس الأعمال التي شاركت فيها، خاصةً تعاونها مع جيهان الشماشرجي، وما سر عدم حبها للشهرة، وحلمها الكبير بتجسيد قصة حياة النجمة شريهان، إلى جانب الدور الذي تتمنى تقديمه في المستقبل.بالتأكيد، الباليه جعلني أقف على المسرح وأقدم عروضاً، وجعلني مستعدة في مواجهة الجمهور، وزاد من ثقتي بنفسي، مما جعلني مستعدةً لخوض تجربة التمثيل.بالتأكيد، فالممثل الجيد لا يعتمد فقط على التمثيل بملامح الوجه، بل يكون قادراً على التعبير بجسده أيضاً، الحركة مهمة جداً في الأداء، فمثلاً التمارين الصوتية ضرورية، الرقص، الصوت، والغناء كلها مهارات تجعل الممثل أكثر تميزاً.أشعر بالحرية والقوة، وكأنني ملكة.منذ طفولتي، كنت أشارك في حفلات المدرسة وأمثل على المسرح، وفي الوقت نفسه كنت أمارس الباليه، لم يكن حبي للفن مقتصراً على التمثيل فقط، لكن في كل مرة تُقام فيها مسرحية، كانوا يختارونني للبطولة، مما جعلني أشعر بأنني مميزة وأحببت التمثيل أكثر.أحب الفوازير وأتمنى تقديم شيء يعتمد على الثقافات المختلفة، حيث أرتدي أزياء متنوعة، كما أنني أحب إسبانيا وأجيد الرقص الإسباني، لذلك أتمنى أن أقدم فكرة مشابهة بأسلوبي الخاص.

أتمنى تقديم دور كوميدي، لأنني أحب الكوميديا وأشعر أنني مميزة على المسرح، لذلك أرغب في خوض هذه التجربة أمام الكاميرا أيضاً.

مَن الفنان الذي تتمنين التمثيل معه؟

أحب الفنانة يسرا وأتمنى العمل معها.

إذا قُدمت لكِ فرصة لتجسيد قصة حياة شخصية مشهورة، فمن تختارين؟

أعشق شريهان وأتمنى تقديم قصة حياتها.

ما سر عدم حبكِ للشهرة؟

الفنانة بسنت أبوباشا- تصوير خاص لـ"الخليج 365"

أنا أحب التمثيل والفن، لكنني لا أحب أن أكون معروفةً جداً، لأنني أفضّل الحياة البسيطة، لا أحب أن الناس تعرف كل تفاصيل حياتي، أو لا أستطيع الخروج في أي مكان مثل أي شخص، فلا أشعر بالراحة تجاه هذا الموضوع.

مسلسل "وتقابل حبيب"

مسلسل "وتقابل حبيب" بطولة ياسمين عبدالعزيز، كريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمدالخبيري.



ما دوركِ في مسلسل "وتقابل حبيب"؟

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أُجسد شخصية "إنجي"، وهي فتاة من عائلة راقية، تعيش قصة حب مع "حازم"، الذي يؤدي دوره محمود ياسين جونيور، لكن علاقتهما تمر بالكثير من التعقيدات.

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ما الذي جذبكِ لشخصية إنجي؟

لأنها فتاة قوية وطموحة وجريئة، واثقة بنفسها وتشبهني كثيراً، هذه أول مرة أقدم شخصية قريبة من شخصيتي الحقيقية، وهذا ما جعلني متحمسة جداً للدور.

كيف كانت تجربتكِ مع محمود ياسين جونيور؟

أنا ومحمود ياسين أصدقاء في الأساس، وهذا جعل العمل معه أكثر سهولة، هذه المرة الثالثة التي نمثل فيها معاً، حيث قدمنا سوياً "55 مشكلة حب" و"محارب"، فهناك انسجام بيننا أثناء التمثيل.

مسلسل "إخواتي"

ما الشخصية التي تقدمينها في مسلسل "إخواتي"؟

View this post on Instagram A post shared by Passant Abu Basha (@passant.abubasha)

مسلسل "إخواتي" من بطولة نيللي كريم، روبي، كندة علوش، جيهان الشماشرجي،

أجسد شخصية "روان"، وهي فنانة استعراضية تعمل مع خطيبها في فرقة فنون شعبية، الدور مختلف تماماً عني، لكنه تجربة جديدة وممتعة.

كيف كانت الكواليس مع جيهان الشماشرجي؟

View this post on Instagram A post shared by MediaHub - سعدي جوهر (@mediahub)

أنا وجيهان الشماشرجي صديقتان، وكنا معاً في ورش التمثيل، لذلك كان العمل معها ممتعاً جداً، وكانت هناك كيمياء جيدة بيننا.

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