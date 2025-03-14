يسرا وأحمد حاتم ودنيا سامي مفاجآت الحلقة الأخيرة من كامل العدد++

الحلقة الأخيرة من مسلسل "كامل العدد ++"

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يسرا وحسين فهمي يعدان خطة على ميمي جمال

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مسلسل "كامل العدد ++"

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 14 مارس 2025 11:55 مساءً - شهدت الحلقة الأخيرة من مسلسل "كامل العدد ++" العديد من المفاجآت، بالإضافة إلى ظهور عدد من النجوم كضيوف شرف أبرزهم النجمةتبدأ الحلقة بنقل "ليلى –" للمستشفى، بعد تعرضها لوعكة صحية شديدة بسبب حملها خارج الرحم، إذ أنها وأثناء انفعالها على أمينة شعرت بألم شديد جعلها تفقد وعيها، لينقلها "أحمد – شريف سلامة" للمستشفى لتدخل غرفة العمليات على الفور.ليتفاجأ الجمهور بظهور الفنان، كضيف شرف الحلقة الأخيرة، حيث جسد دور طبيب النساء والتوليد الذي أجرى عملية إجهاض لـ "ليلى- دينا الشربيني"؛ حيث يدخل الطبيب غرفة العناية المركزة ليجد نفسه وسط حشد كبير من الأشخاص، يضم أولاد أحمد وليلى، بالإضافة إلى أحمد نفسه، صديقه، والديه، والد ليلى وزوجته، وبدرة وطفليها وحماتها، مما يصيبه بالدهشة والارتباك.وفي لقطة طريفة، يفشل الطبيب في رؤية "الممرضة نوال" عندما تناديه، والتي جسدت دورها النجمة دنيا سامي؛ ليطلب منها أن ترفع يدها حتى يتمكن من التعرف عليها. وبعد محاولات مضنية للوصول إلى سرير ليلى وسط الزحام، يستسلم ويقرر المغادرة قائلاً: "أنتي زي الفل عيشوا حياتكو.. عيشوا حياتكو"، في مشهد لاقى تفاعلًا واسعًا من الجمهور.أطلعوا على نسّقي مجوهراتكِ العصرية على طريقة دينا الشربيني لإطلالات ناعمةكما شهدت أحداث الحلقة تقدم "عادل - حسين فهمي"، بطلب الزواج من "فوزية - ميمي جمال"، في جو رومانسي، ولكنها ترفضه لأن لديها أحفاد، ولكنه يطلب منها التفكير بطلبه.ليقوم بالاتفاق مع النجمةوالتي تظهر معه، مما أثار غيرة الفنانة ميمي جمال من الفنانة يسرا، بعد أن طلب يدها للزواج، ونجحت المهمة التي اتفق الفنان حسين فهمي مع يسرا لكي تتزوجه الفنانة ميمي جمال بالمسلسل.مسلسل "كامل العدد ++"مكون من 15 حلقة من بطولة دينا الشربيني، شريف سلامة، إسعاد يونس، حسين فهمي، انجي المقدم، مريم الخشت، ميمي جمال، أحمد كمال، أحمد عبد الوهاب، أحمد جمال سعيد، سمر علام، تميم عبده، جاسيكا حسام الدين، لينا صوفيا بن حمان، حمزة دياب، الفت إمام، تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر إخراج خالد الحلفاوي وإنتاج شركة. Eagle Films للمنتج جمال سنانمسلسل "كامل العدد" ينتمي لنوعية الأعمال الاجتماعية اللايت المناسبة للعائلة، ويناقش مشاكل الشباب في سن المراهقة وصعوبة تربية الأبناء خاصة مع كثرة عددهم وزيادة أزماتهم، وتظهر دينا الشربيني خلاله بشخصية ليلى وهي تعمل في مستحضرات التجميل، فيما يقدم شريف سلامة دور زوجها وهو دكتور تجميل، ويعيشان سوياً في منزل به 8 أبناء مما يدخلهما في العديد من الأزمات.ويشهد الموسم الجديد ظهور العديد من الشخصيات الجديدة على الأحداث، وذلك بعد إضافة خطوط درامية جديدة للقصة، حيث انضم إلى الموسم الثالث 6 فنانين جدد هم الفنان حسين فهمي، الفنانة إنجي المقدم والفنانة مريم الخشت، إضافة إلى الفنان أحمد عبد الوهاب، الفنان عمرو صالح، الفنان يوسف عمر، ونجم فرقة شارموفرز أحمد بهاء.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».