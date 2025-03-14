حقيقة إستخدام سعد لمجرد لسماعات الاذن بعد عمليته الأخيرة

ميرنا وليد - بيروت - طمأن الفنان المغربي سعد لمجرد متابعيه ومحبيه بأن حالته الصحية في تحسن بعد مشكلات في السمع تعرض لها مؤخراً، مؤكداً أنه أصبح قادراً على العمل في الاستوديو مع تجنب الأصوات العالية للحفاظ على سلامة أذنه، و أوضح لمجرد عبر حسابه مع صورة نشرها من الأستوديو، أنه قرر تأجيل استخدام سماعات الأذن و التسجيل لعدة أيام إضافية، مشيراً إلى أنه حضر مؤخراً جلسة تسجيل سولو مميز على آلة الساكسوفون لأغنيته الجديدة، كما وعد جمهوره بمفاجأة فنية قادمة تحت عنوان "زوينة بزاف".

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