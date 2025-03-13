هكذا تفاعل النجوم مع شخصية وضحى التي تقدمها إلهام علي في شارع الأعشى

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 13 مارس 2025 02:55 مساءً - نشرت الفنانة إلهام علي عبر حسابها على إنستغرام عدداً من الصور لها من كواليس مسلسل "شارع الأعشى"، وهي بشخصية "وضحى" التي جسدتها بالعمل، والمسلسل من تأليف الكاتبة والروائية بدرية البشر، وعلقت إلهام علي: "وهذي وضحى من خلف كواليس مسلسلنا شارع الأعشى، كيف وضحى معكم؟".

النجوم يعبرون عن إعجابهم بشخصية "وضحى"



لقيت الصور والتعليق اللذين نشرتهما الفنانة إلهام علي عبر حسابها على إنستغرام تفاعلاً كبيراً حيث امتدح جمهورها شخصية "وضحى" التي جسدتها إلهام علي في مسلسل"شارع الأعشى"، وكتبوا تعليقات جميلة، وكذلك امتدحوا العمل بشكل عام. وهذا التفاعل والإعجاب بشخصية وضحى شملا أيضاً العديد من النجوم والنجمات، حيث علقت الفنانة أميرة الشريف والتي تجسد دور "الجازي" ابنتها بالعمل وكتبت: "صاحبة القلب الجميل والروح العطرة حب كبير لك"، فيما كتبت لها الفنانة مروة محمد "يازينك بس"، وعلقت الفنانة الكويتية هيا عبد السلام ووضعت علامة نار إشارة أن العمل جميل، فيما علقت الفنانة مها الغزال، والتي تجسد دور "مزنة" ابنتها بالعمل وكتبت: "الأسطورة"، فيما كتبت الفنانة الكويتية فاطمة الطباخ: "تجنن ولايق عليها الدور ومتقمصته بحرفيه عالية وألف مبروك عاشت أم متعب"، وكتبت لها الإعلامية سهى الوعل: "يا حلوك"، فيما كتب لها الفنان والدكتور سعود بو شهري: "ألف مبروك النجاح تستاهلون كل خير"، وكتبت لها الفنانة العنود سعود "أحلي وضحى"، كما كتبت لها الإعلامية خديجة الوعل: "يا عمري تهبلين يا قلب القلب"، أما الفنان محمد الشعيبي فكتب لها: "مبروك نجاحكم"، وعلقت الفنانة جود السفياني وكتبت: "يزينها وضحى"، فيما كتبت إحدى المتابعات: "بدعتو صراحة بالمسلسل".

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مسلسل "شارع الأعشى"

"شارع الأعشى" هو مسلسل درامي، تدور أحداثه في منتصف السبعينيات في حارة شعبية، حول ثلاث فتيات، ومحاولاتهن البحث عن الحرية وسط مجتمع محافظ، من ﺗﺄﻟﻴﻒ بدرية البشر، ومن بطولة: الفنان تركي اليوسف، إلهام علي، خالد صقر، ريم الحبيب، بدر محسن، عهود السامر، براء عالم، آلاء سالم، طرفه الشريف، لمى عبد الوهاب، مها الغزال، أميرة الشريف، بالإضافة إلى آخرين.

آخر عمل عرض للفنانة إلهام علي

مسلسل "خريف القلب" يُعد أول عملٍ سعودي معرَّبٍ من قصة تركية، تقع أحداثه بـ 90 حلقة من بطولة نخبة من النجوم، منهم الفنان عبد المحسن النمر، مروة محمد، إلهام علي، لبنى عبدالعزيز، فيصل الزهراني، تركي الشدادي، ميرال مصطفى، جود السفياني، فيصل الدوخي، هند محمد، أروى، إبراهيم الحربي، فاطمة الشريف، سارة الجابر، سعيد صالح، عجيبة الدوسري، مهيرة عبد العزيز، روان الطويرقي، العنود عبد الحكيم، بالإضافة إلى آخرين، ومن ﺇﺧﺮاﺝ فكرت قاضي، وأعد السيناريو والحوار علاء حمزة.

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