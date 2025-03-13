كيف علقت بيبي عبد المحسن على صورة حديثة جمعتها مع عبد الله الرويشد؟

تفاعل على صورة بيبي عبد المحسن مع عبد الله الرويشد

عبدالله الرويشد ورحلة العلاج إلى ألمانيا

آخر عمل عُرض لبيبي عبد المحسن

View this post on Instagram A post shared by Bibi Alabdulmohsen (@bibii63)

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 13 مارس 2025 02:55 مساءً - ظهرت المدوِّنة ومشهورة "سناب شات" الفنانةبصورة حديثة لها نشرتها عبر حسابها على إنستغرام جمعتها مع الفنان، واكتفت بالتعليق على الصورة وكتبت "أنا مع حبيب الكويت".ولقيت الصورة والتعليق اللذين نشرتهماتفاعلاً من متابعيها؛ حيث كتبت الفنانة الدكتورة نادين اكوان "حبيب العالم كله"، فيما علق الفنان خالد المظفر بوضع عدد من ملصقات القلوب، أما إحدى المتابعات فكتبت "عسى هالمبسم دوم"، وكتبت أخرى "حبيبة الكويت مع حبيب الكويت"، أما متابعة أخرى فكتبت "الله يشافيه ويعافيه ويرده سالم غانم لأهله وأحبابه وجمهوره"، وعلقت متابعة وكتبت "حبيب الكل الله يشافيه ويعافيه ويرده سالم غانم لأهله وأحبابه وجمهوره"، فيما كتبت متابعة " الله يطول في عمره يارب"، وكتبت أخرى "الله يحفظه ويحفظك"، وعلقت متابعة وكتبت "يا روحي الله يمده بالصحة"، أما متابعة أخرى فكتبت "حبيب الخليج"، فيما كتبت إحدى المتابعات "الله يكتب له الشفاء بهذا اليوم الفضيل".وكان الفنان عبد الله الرويشد فاجأ جمهوره مؤخراً بظهور جديد أفرح وأبهر جمهوره ومحبيه ومتابعيه، وكان ذلك بأغنية وطنية بمناسبة احتفالات الكويت في شهر فبراير باليوم الوطني2025، مع الفنان مصطفى أحمد وإبراهيم دشتي، وتعد المشاركة، كما تم تكريمه من قبل المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه، بجائزة "الإنجاز مدى الحياة"، في حفل "Joy Awards"، بحضور عدد من الفنانين، منهم محمد عبده، أصيل أبو بكر، ورابح صقر.كذلك تم تكريمه بمشاركة 10 فنانين وهم الفنان علي بن محمد، نبيل شعيل، أنغام، خالد الشيخ، مساعد البلوشي، خالد الملا، فهد الكبيسي، فرقة ميامي، مطرف المطرف، وبدر نوري، في مهرجان فبراير الكويت 2025 في قاعة "أرينا الكويت"، وكان الرويشد قد أصيب بشهر فبراير 2024 بجلطة دماغية، دخل على إثرها العناية المركزة في مستشفى جابر الأحمد بالكويت، بعدها انتقل إلى ألمانيا للعلاج، وأثناء تواجده للعلاج، فاجأ جمهوره بشهر يوليو من نفس العام بإطلاقه لأغنية "ما قلتلك"، وكان بصحبة المخرج الكويتي أحمد الدوغجي.وفي شهر أكتوبر من العام نفسه، عاد إلى الكويت باستقبال كبير من الفنانين والمسؤولين والجماهير.وكان آخر عمل عرض للفنانةمسلسل بعنوان "فاشينيستا" يقع في ست حلقات بطولة لولوة الملا وبيبي عبد المحسن وفي فؤاد.كما انتهت مؤخراً من تصوير عمل مع الفنان عبدالله السدحان يحمل اسم "فاميليا"، وهو من إخراج محمد سمير، ومن تأليف محمد جمال، ومن بطولة الفنانين عبدالله السدحان، يوسف البلوشي، زينب بهمن، بيبي عبد المحسن، يوسف علي، في الشرقاوي. ويتكون العمل من 8 حلقات ويتناول حكايات عائلة تتعرض لأحداث مختلفة بيومها وفيها الكثير من المواقف الكوميدية، والعمل يأتي في إطار اجتماعي.

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