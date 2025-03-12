إنجي كيوان تقع في حب كريم فهمي وعمرو سعد من طرف واحد في رمضان 2025

إنجي كيوان وقصة حب من طرف واحد مع كريم فهمي

https://www.instagram.com/p/DGyni8fTQ1l/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DGyni8fTQ1l/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DGyni8fTQ1l/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

إعجاب إنجي كيوان بـ عمرو سعد والأخير لا يكترث

https://www.instagram.com/p/DG6fu2YIj5X/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DG6fu2YIj5X/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DG6fu2YIj5X/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

أبطال مسلسلي "وتقابل حبيب" و"سيد الناس"

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 12 مارس 2025 11:56 مساءً - سجلت الفنانةتواجدها فيمن خلال مسلسلين، الأول هو "" بطولة، والثاني "" بطولة، وتجسد خلال العملين شخصيتان مختلفتان تماماً ولكنهما يشتركان في الصفة الأبرز خلال أحداث العملين ألا وهي الحب من طرف واحد.وكشفت الحلقات السابقة من المسلسلين عن دخول إنجي كيوان في قصة حب من طرف واحد، حيث تجسد في "" شخصية كاريمان العسكري شقيقة رقية ()، والتي أظهرت علامات الإعجاب تجاه فارس أبو العزم (كريم فهمي) شقيق يوسف () المتزوج من شقيقتها رقية، ومن توالي الأحداث بدأت كاريمان المحاولة بكل الطرق التقرب من فارس.يمكنكِ قراءة.. وتقابل حبيب الحلقة 11.. نيكول سابا تعلن الحرب على ياسمين عبد العزيزوخلال الحلقتين الأخيرتين من المسلسل توالت محاولات كاريمان رغبتها في الارتباط بفارس، وطلبت من شقيقتها رقية في مساعدتها لذلك ولكن على الجانب الآخر فارس لا يكترث بمحاولات كاريمان ويعتبرها دائماً صديقة لاسيما أن الحلقات المقبلة ستشهد الكشف عن دخول فارس قصة حب مع ليل () فماذا سيكون تصرف كاريمان وقتها؟.أما في مسلسل "سيد الناس" فتجسد إنجي كيوان شخصية "راجية" وتعمل مع صديق الطويل () الذي يطلب من الجارحي أبو العباس (عمرو سعد) تسليمه ألماس بقيمة 14 مليون دولار أو إعطائه شحنه السلاح من برهام السوداني، وتقابل راجية، الجارحي في مناسبتين فقط الأولى عندما قام بالاشتباك مع رجال صديق جميعاً بعد خطف أخته وانبهرت بما قام به، وفي المرة الثانية أظهرت له مدى إعجابها به ورغبتها في مقابلته ولكن الجارح لا يبالي ولا يكترث بها.يمكنك قراءة أيضاً.. سيد الناس الحلقة 12.. عمرو سعد يعيد إنجي المقدم لمحبسها قبل قتلها أخاهمسلسل "" بطولة ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، بسنت شوقي، صلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جونيور، منة عرفة، بسنت أبوباشا، إنجي كيوان، أحمد عبد الله، بتول الحداد، كريم عبد الخالق، حمدي هيكل، ريم رأفت، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري وإنتاج شركة سينرجي.

أما مسلسل "سيد الناس" يأتي من بطولة: عمرو سعد، إلهام شاهين، أحمد زاهر، أحمد رزق، ريم مصطفى، خالد الصاوي، إنجي المقدم، نشوى مصطفى، منة فضالي، سلوى عثمان، رنا رئيس، بشرى، ياسين السقا، ملك أحمد زاهر، سليمان عيد، محمود قابيل، علياء صبحي، يوسف رأفت، جوري بكر، إنجي كيوان، ساندي علي، دعاء حكم، إسماعيل فرغلي، مدحت تيخا، محمد عبدالجواد، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».