كارول سماحة بإطلالة رمضانية جديدة.. أناقة وحضور راقٍ!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خطفت النجمة اللبنانية كارول سماحة الأنظار بإطلالة مشرقة خلال جلسة تصوير خاصة بشهر رمضان المبارك، حيث اختارت فستانًا باللون الأصفر الذهبي يعكس الأناقة والفخامة.

إطلالة مشرقة وفاخرة

تألقت كارول سماحة بفستان ماكسي واسع بتصميم أنيق، يتميز بقماش شيفون خفيف يضفي لمسة انسيابية وناعمة على الإطلالة، مع أكمام واسعة تزيد من الرقي والجاذبية. زُيّن الفستان بحزام من نفس القماش يحدد الخصر برقي، ما أضاف لمسة أنثوية أنيقة.

اختارت كارول تنسيق إطلالتها مع حذاء مدبب بلون ذهبي معدني، ما عزّز من فخامة المظهر، بينما انسدلت خصلات شعرها البني المموجة بحرية، منسجمة مع المكياج الهادئ الذي أبرز ملامحها الطبيعية بلمسات دافئة ومشرقة تناسب أجواء الشهر الكريم.

نجاحات متواصلة

يأتي ظهور كارول سماحة في هذه الجلسة بعد النجاح الكبير الذي حققته بأحدث أعمالها الغنائية المصورة، فيديو كليب “كتير بخاف”، الذي صدر ضمن ألبومها “مختلفة”. الأغنية من كلمات وألحان نبيل خوري وتوزيع سليمان دميان، أما الكليب فمن إخراج Thierry Vergnes، الذي سبق أن تعاونت معه في عدة أعمال ناجحة، ما زاد من الترقب والإعجاب بالعمل الذي لاقى أصداء واسعة منذ إطلاقه.

مسيرة متألقة

تواصل كارول سماحة نجاحاتها من خلال أعمالها الموسيقية المميزة وحفلاتها التي تحظى بتفاعل جماهيري كبير، لتؤكد مرة أخرى مكانتها كواحدة من أبرز النجمات في العالم العربي، بإطلالات جذابة وأعمال ناجحة تضعها دائمًا في صدارة المشهد الفني.