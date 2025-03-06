سميه الخشاب تكشف أصعب مشاهدها في مسلسل أم 44  

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 6 مارس 2025 05:55 مساءً - تصدرت الفنانة سمية الخشاب ترند مؤشرات البحث منذ عرض الحلقة الخامسة من مسلسل أم 44 الذي تنافس به في الموسم الرمضاني الجاري.
أكدت سمية خلال لقائها مع ET بالعربي أنها تعتبر هذا المشهد واحد من أصعب مشاهد العمل لأنه مليء بالمشاعر والبكاء، وأشارت إلى أن بطلات العمل كان لهم دور كبير في نجاحه، لأنهن تأثرن بشكل كبير واندمجن جميعاً في المشهد.
المسلسل من بطولة مجموعة نجوم من جنسيات مختلفة، وهم سمية الخشاب من مصر، جومانة مراد من سوريا، هدى الخطيب من الإمارات، عبير أحمد وفاطمة الصافي وحمد أشكناني ولولو الملا من الكويت، ليلى عبد الله من لبنان، إيناس قمر من العراق، إيمان الحسيني من البحرين، عزام النمري وزياد القاضي وطارق النفيسي من السعودية، ومن تأليف الكاتبة الكويتية هبة مشاري حمادة، وإخراج السوري المثنى صبح.
أصعب مشاهد أم 44شهدت الحلقة ولادة ماهيتاب التي تجسد دورها سمية الخشاب، وفقدانها لطفلتها بعد الولادة مباشرة، وظهرت سمية وهي تودع ابنتها بالدموع وكلمات مؤثرة وصادقة.
أكدت سمية خلال لقائها مع ET بالعربي أنها تعتبر هذا المشهد واحد من أصعب مشاهد العمل لأنه مليء بالمشاعر والبكاء، وأشارت إلى أن بطلات العمل كان لهم دور كبير في نجاحه، لأنهن تأثرن بشكل كبير واندمجن جميعاً في المشهد.
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مسلسل أم 44تدور أحداث المسلسل حول مجموعة من النساء اللواتي تخطّين سنّ الأربعين، وتعاني كلٌ منهن مشكلات عدة على المستوى الأسري والاجتماعي والعاطفي والنفسي.
المسلسل من بطولة مجموعة نجوم من جنسيات مختلفة، وهم سمية الخشاب من مصر، جومانة مراد من سوريا، هدى الخطيب من الإمارات، عبير أحمد وفاطمة الصافي وحمد أشكناني ولولو الملا من الكويت، ليلى عبد الله من لبنان، إيناس قمر من العراق، إيمان الحسيني من البحرين، عزام النمري وزياد القاضي وطارق النفيسي من السعودية، ومن تأليف الكاتبة الكويتية هبة مشاري حمادة، وإخراج السوري المثنى صبح.
آخر أعمال سمية الخشابالجدير بالذكر أن سمية الخشاب حققت نجاحاً كبيراً خلال السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "بـ 100 راجل"، والذي شاركها في بطولته عدد من الفنانين، بينهم: محمود عبد المغني، باسم سمرة، سلوى خطاب، صلاح عبد الله، إبراهيم السمان، وإيمان يوسف، وهو من تأليف محمود حمدان وإخراج إبرام نشأت.
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