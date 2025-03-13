الامارات | سيف بن زايد يشهد اليوم المفتوح مع أولياء أمور مجندي الخدمة الوطنية الدفعة 22

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، مبادرة اليوم المفتوح لأولياء أمور مجندي الخدمة الوطنية الدفعة (22) للعام (2025) من الملتحقين بوزارة الداخلية.

وتتيح المبادرة، التي نظمتها الوزارة في مدرسة الشرطة الاتحادية بالشارقة، لأولياء أمور المجندين الاطلاع على ميادين التدريب ويوميات المجندين ومجريات التدريب الذي يخضعون له في فترة التدريب التخصصي بوزارة الداخلية، إلى جانب تناول الفطور الرمضاني وقضاء وقت حر معهم، مما يعزز تحقيق أهداف البرنامج في تعزيز التواصل.

وقد تحدث سموه مع أولياء أمور المجندين، وتناول وجبة الإفطار معهم، واستمع سموه مع أولياء الأمور من مشرفي المدرسة لشرح حول التدريبات عالية الأداء التي يتلقاها المجندون، والتي تعزز قدراتهم ومهاراتهم في التعامل مع السيناريوهات الأمنية المختلفة، بالإضافة إلى تعزيز الجوانب الصحية والبدنية لديهم.

واستمع المجندون أمام أولياء الأمور ووفق برنامج المبادرة، لمحاضرة في المهارات السلوكية والانضباط وتعزيز القيم الوطنية والسلوكيات الإيجابية، وبناء القدرات والمهارات بالانضباط والالتزام، والاعتماد على النفس وتحمل المسؤولية.

وأعرب أولياء الأمور عن فخرهم وتقديرهم لما شاهدوه من ترتيبات للمجندين من مسكن وتدريبات ومرافق وبرامج المحاضرات التثقيفية والعلمية والأمنية، والتي تعمل على صقل قدرات وثقافة الشباب الإماراتي وتؤهلهم للمساهمة في مسيرة التنمية المستدامة والشاملة بدولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب أن الخدمة الوطنية ترسخ قيم الولاء والانتماء والتضحية، وتعزز مفهوم المواطنة الصالحة لدى الشباب الإماراتي، وتؤهله لتحقيق رؤية الوطن الغالي.

حضر فعاليات المبادرة، اللواء الركن خليفة حارب الخييلي وكيل وزارة الداخلية، واللواء سالم علي مبارك الشامسي وكيل الوزارة المساعد للموارد والخدمات المساندة، واللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي مفتش عام وزارة الداخلية، واللواء عبد الله مبارك بن عامر، القائد العام لشرطة الشارقة، واللواء عبدالعزيز مكتوم الشريفي مدير عام الأمن الوقائي بالوزارة وعدد من الضباط.