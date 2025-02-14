ميرنا وليد - بيروت - نشرت الفنانة اللبنانية كارول سماحة فيديو جديد على صفحتها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي يظهرها وهي تغني في سيارتها مع أغنية وقت الحب التي أطلقتها منذ بضعة أشهر والعمل ضمن ألبوم مختلفة.
العمل كلمات سليم عساف، الحان: Bojan vasic وتوزيع الكسندر ميساكيا.
وكانت قد عبرت سماحة، عن سعادتها بالأصداء الإيجابية، التي حصدتها أغنيتها "كتير بخاف" التي طرحتها مؤخراً، مشيرة إلى أنها إطلعت على معظم التعليقات.
وعلقت كارول سماحة، عبر صفحتها الخاصة على مواقع التواصل الإجتماعي، قائلة: "لقد كانت قراءة جميع تعليقاتكم على كتير بخاف مؤثرة حقًا، إن حبكم ودعمكم يعنيان العالم بالنسبة لي، وأنا ممتنة جدًا لتعليقاتكم الرائعة".
كانت هذه تفاصيل خبر كارول سماحة تعيش لحظات مليئة بالحب في هذا الفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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