ظهور شيكو كضيف شرف في مسلسل "الكابتن" لـ أكرم حسني

ميرنا وليد - بيروت - في أحدث حلقات مسلسل "الكابتن"، الذي يقدمه الممثل المصري أكرم حسني، كانت هناك مفاجأة من العيار الثقيل بظهور الممثل الكوميدي شيكو كضيف شرف في المسلسل، حيث يُقنع كابتن حسام (أكرم حسني) شيكو، الذي يظهر بشخصيته الحقيقية، بالمشاركة في إعلان لدجاج "البانيه" الذي يخص عم باني (سامي مغاوري)، استجابة لرغبة "الروح الرابعة".



الصدمة تأتي عندما نكتشف أن شيكو نباتي ولا يحب فكرة الإعلان عن الدجاج، لكنه يرضخ في النهاية بعد محاولات إقناع من قبل صديقه كريم (أحمد عبد الوهاب) وخطيبته سما (آية سماحة)، فيشارك في الإعلان ويغني مع الفريق أغنية على لحن "Mahna Mahna".