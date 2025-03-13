غادة جبارة ترأس الاجتماع الأول لمهرجان الفضاءات المسرحية

ميرنا وليد - بيروت - ترأست الدكتورة غادة جبارة، رئيس أكاديمية الفنون ورئيس مهرجان الفضاءات المسرحية المتعددة، الاجتماع الأول للجنة العليا للمهرجان في دورته الأولى، التي تم إهداؤها للدكتور أشرف زكي.

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خلال الاجتماع، تم مناقشة العديد من المواضيع، من بينها تشكيل اللجان وتحديد مهام كل منها. كما تم اقتراح تحديد موعد ثابت للمهرجان سنويًا في 27 مارس، بالتزامن مع يوم المسرح العالمي. كما تمت مناقشة أفكار لزيادة تميز المهرجان، مثل إصدار كتب ونشرات علمية، وإقامة أمسيات ثقافية، وعروض لفن الأداء ومسرح الطفل. تم تأجيل بعض النقاط للمرة القادمة، مع تحديد موعد للمؤتمر الصحفي قريبًا.