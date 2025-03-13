هل شطب مصطفى كامل عضوية سعد الصغير؟

ميرنا وليد - بيروت - تحدث الفنان مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين، معلقاً على قرار شطب عضوية الفنان المصري سعد الصغير بعد أزمته الأخيرة، مؤكدًا أنه لا يميل إلى قطع أرزاق الفنانين، ولكنه شدد على ضرورة احترام ضوابط المهنة.

وأضاف أنه في حال ارتكاب أي خطأ، سيكون هناك مخرج قانوني يسمح لسعد بممارسة عمله، مشيرًا إلى أنه لا يحب حرمان أي شخص من رزقه. ولفت إلى أنه تواصل مع أسرة سعد خلال أزمته، وتمنى له السلامة والتوفيق. كما أكد أن العقوبات القانونية قد تؤثر على أرزاق العديد من العائلات، خاصة مع الفنانين الذين يعتمد عليهم فريق عمل كبير، وكان ذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي على قناة "الحدث اليوم" .