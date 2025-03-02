شكرا لقرائتكم خبر عن النائب تيسير مطر: قمة إعمار غزة بالقاهرة تستهدف تخفيف المعاناة عن الفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النائب تيسير مطر، وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام التحالف المصرية المكون من 42 حزبًا سياسيًا، دعمه الكامل لقمة إعمار غزة المزمع عقدها في القاهرة، مؤكدًا أهمية هذه القمة في دعم القضية الفلسطينية وتخفيف المعاناة الإنسانية عن الشعب الفلسطيني.

وأشاد النائب تيسير مطر بالدور المصري الريادي بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يبذل جهودًا حثيثة لتحقيق الاستقرار في المنطقة ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مؤكدا أن عقد القمة في القاهرة يُعد تأكيدًا جديدًا على المكانة المحورية لمصر كداعم أساسي للسلام والتنمية في المنطقة.

وأشار النائب تيسير مطر إلى أن تحالف الأحزاب المصرية يثمن الجهود المصرية المتواصلة لإعادة إعمار غزة، معربًا عن أمله في أن تسهم القمة في تعزيز التضامن العربي والدولي لدعم القضية الفلسطينية، كما أكد على ضرورة توحيد الجهود الإقليمية والدولية لتمكين الشعب الفلسطيني من العيش بكرامة وسلام.

واختتم النائب تيسير مطر تصريحاته بتوجيه التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي والقيادة السياسية المصرية على جهودها الدؤوبة في دعم القضية الفلسطينية، مؤكدًا استمرار تحالف الأحزاب المصرية في دعم كل الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز مكانة مصر الإقليمية والدولية.