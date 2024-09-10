شكرا لقرائتكم خبر عن 200 مليون جنيه تكلفة العقد الجديد لـ ميكالى مع منتخب الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب روجيريو ميكالى المدير الفنى السابق للمنتخب الأولمبى، من قيادة منتخب الشباب مواليد 2005 فى المرحلة المقبلة التى تشهد التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا للشباب التى تقام فى مصر خلال شهر نوفمبر المقبل.

ويحصل ميكالى على 85 ألف دولار فى العقد الجديد الذى سيتم توقيعه مع اتحاد الكرة لمدة 4 سنوات، حيث يصطحب الخواجة معه 4 معاونين برازيليين، وكان ميكالى يتقاضى 55 ألف دولار مع المنتخب الأولمبى ما يعنى رفع راتبه 30 ألف دولار مع منتخب الشباب.

ويحصل ميكالى على 200 مليون جنيه راتبا شهريا فى السنوات الأربع المقبلة، وفقا للعقد الجديد الذى يمتد حتى 2028.

وحقق ميكالى المركز الرابع مع منتخب مصر الأولمبى فى أولمبياد باريس 2024 بعد الخسارة من المغرب بسداسية نظيفة فى مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.