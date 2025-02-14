إسعاد يونس تفاجئ محبيها بهذه الخطوة بمناسبة عيد الحب

ميرنا وليد - بيروت - كشفت الممثلة والإعلامية المصرية إسعاد يونس، عن مفاجأة لمتابعيها بمناسبة عيد الحب، إذ قررت إعادة عرض فيلم "سهر الليالي" في قاعات السينما، وذلك بعد 22 عاماً من عرضه الأول عام 2003، وأشارت إسعاد يونس إلى أنه بدأ التحضير لجزء ثانٍ من الفيلم.
ونشرت إسعاد يونس، مقطع فيديو عبر حسابها، وكتبت: "فيلم سهر الليالي راجع تاني في سينمات رينيسانس في الفلانتاين يومي 14، و15 فبراير(شباط)".
يذكر أن آخر أعمال إسعاد يونس، كان مسرحية "إس إس هانم"، وشاركها في بطولتها الممثلون حجاج عبد العظيم، كريم عفيفي، ميرنا جميل ومحمد ثروت، إخراج خالد جلال.
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