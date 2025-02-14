خاص وبالفيديو - " جن Keys " فيلم لبناني بطولة جاد أبو علي وروزي الخولي ورانيا عيسى وكارلا مرعي وهذا ما كشفه فريق العمل

ميرنا وليد - بيروت - ينتظر الجمهور في الفترة القادمة، فيلم لبناني كوميدي يحمل عنوان "جن Keys"، بطولة الممثلين جاد أبو علي ورانيا عيسى وكارلا مرعي في أول عمل تمثيلي لها، ويشارك في العمل الممثلان روزي الخولي ويوسف حداد والشيف أنطوان وغيرهم.



العمل إنتاج شركة وتيني بروداكشن، وإخراج عباس فضل الله، موسيقى ومساعد مخرج جاك برو، الذي أعد الموسيقى التصويرية لفيلم "يانال" سابقاً مع الممثل جاد أبو علي أيضاً.

موقع "الفن" تواجد في كواليس تصوير العمل، في منطقة عبيه في لبنان، وأجرينا مجموعة من اللقاءات، من بينها مع الممثلين جاد أبو علي وروزي الخولي ورانيا عيسى وكارلا مرعي، الذين تحدثوا عن أدوارهم في الفيلم، والتحديات التي واجهتهم أثناء التصوير، كما تحدثوا عن الكواليس والكيمياء بينهم، كما أجرينا لقاءات مع المنتج طارق شرف الدين وفضل الله وبرو.

التفاصيل في الفيديو المرفق: