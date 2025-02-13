في يوم الإذاعة.. أصوات إذاعية ضد النسيان

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 13 فبراير 2025 11:57 صباحاً - يحتفل العالم اليوم 13 فبراير بـ يوم الإذاعة العالمي، وكان قد تم الإعلان عن الإحتفاء بالإذاعة بما تُقدمه من خدمات تثقيفية وترفيهية للجميع حول العالم في عام 2011 بحسب ما أعلنته اليونسكو، وقد إعتمدت الأمم المتحدة هذا اليوم إحتفاءًا بالإذاعة بشكل رسمي في 14 يناير عام 2013.

وعلى مستوى الوطن العربي تعد الإذاعة العربية بشكل عام والمصرية بشكل خاص من أقدم الإذاعات في العالم، وقد تعلق بها الجمهور بكافة أنحاء الوطن العربي على مدار سنوات، وإحتفالًا بـ يوم الإذاعة نستعرض لكم أبرز الأصوات الإذاعية والتي ظلت عالقة بأذهاننا وفي قلوبنا على مدار سنوات.

"أبلة فضيلة".. أجيال متعاقبة من الأطفال تعلمت من خلال الإذاعة

دومًا ما إهتمت الإذاعة المصرية بتربية الأطفال وإيصال المعلومات الثقافية والتاريخية بشكل مُبسط، ومن خلال ذلك لمعت أسماء عديدة أصبحت من عمالقة العمل الإذاعي في الوطن العربي بفضل موهبتهم وإحساسهم بقيمة ما يقدمونه للجيل الناشئ.

ويأتي بمُقدمة من لمعوا في تقديم برامج الأطفال الإعلامية فضيلة توفيق والتي إشتهرت بتقديم برنامجها الإذاعي "غنوة وحدوتة" والذي حقق نجاحًا كبيرًا واشتهرت لدى جمهورها بإسم "أبلة فضيلة" وكان يسرد العديد من الحكايات التي يتعلم منها الأطفال الأخلاق الحميدة والمعلومات العامة، وطوال حياتها ظلت تعتز بما قدمته خلال مسيرتها الإذاعية وفخورة بالأجيال الذين تربوا على برامجها وأصبحوا فيما بعد رجال وسيدات من الشخصيات البارزة في المجتمع العربي.

جلال معوض.. إرتبط إسمه بـ أم كلثوم

يعد الإعلامي جلال معوض واحدًا من رواد العمل الإذاعي في مصر والوطن العربي، وقد إرتبط إسمه بأنه "مذيع الثورة" حيث كان أول من أذاع بيان الثورة المصرية الأول في 23 يوليو 1952.

وخلال مسيرته الإذاعية قدم العديد من البرامج والفقرات، إلا أن شهرته الحقيقية وإرتباطه لدى الجمهور جاءت من خلال تقديمه لحفلات كوكب الشرق أم كلثوم والتي كان يستمع إليها الجمهور بكافة أنحاء الوطن العربي، كما أنه حقق شهرة كبيرة من خلال برنامجه الإذاعي "أضواء المدينة".

الإذاعة وإرتباطها بالجمهور طوال سنوات

وعلى مدار سنوات عديدة إرتبطت الإذاعية المصرية بالناس وكانت صوتهم الذي يُعبر عن أراءهم وأحلامهم، ومن أبرز المُذيعين والإعلاميين الذين إرتبطوا بالجمهور من خلال برامجهم الإعلامية كانت الإعلامية أمال فهمي.

وكانت قد بدأت الإعلامية أمال فهمي مسيرتها بالإذاعة المصرية عام 1951 وقدمت برنامجها الإذاعي الشهير "على الناصية" والذي يعد من أبرز البرامج الإذاعية الإجتماعية في الوطن العربي وكان بمثابة المنصة التي يُعبر من خلالها الجمهور عن رأيه بمختلف القضايا، كما كان لها دورًا كبيرًا في تقديم "الفوازير" بالإذاعة المصرية والتي إرتبط بها الجمهور بدرجة كبيرة بشهر رمضان المعظم.

إيناس جوهر صاحبة ألبوم الذكريات

كما يعد من أشهر وأبرز المُقدمات في الإذاعة المصرية هي الإعلامية إيناس جوهر، وكانت قد بدأت مسيرتها الإذاعية عام 1969 من خلال تقديم النشرات الإخبارية في إذاعات "الشرق الأوسط، البرنامج العام" وعقب ذلك حققت نجاحًا كبيرًا من خلال برامج المنوعات والتي تعلق بها الجمهور ومن أبرزها "تسالي، هذا المساء، الست دي أمي، ألبوم الذكريات" وكانت قد أجرت العديد من اللقاءات مع كبار الفنانين والشخصيات العامة وأصبحت من رواد الإذاعة في الوطن العربي.

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