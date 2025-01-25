المخرج وائل إحسان يكشف لـ الخليج 365 مصير فيلمه الجديد مع محمد سعد

الفيلم يواجه مصيراً مجهولاً

إشادات ضخمة لـ محمد سعد

أبطال فيلم "الدشاش"

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كتبت: ياسمين عمرو في السبت 25 يناير 2025 11:55 مساءً - تساؤلات عدّة، حول الفيلم الجديد للفنان، الذي كان سيجمعه بالمخرج، والمنتج، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه الأول في صالات السينما مؤخراً، من خلال فيلم "الدشاش" وتصدره قائمة الإيرادات.ويبدو أنّ فيلم محمد سعد الجديد، يواجه مصيراً مجهولاً، بعدما توقف بشكلٍ مؤقت منذ أكثر من 7 شهور تقريباً، وهو الأمر الذي أكده المخرج وائل إحسان، إذ قال لـ"الخليج 365"، إنّ: "الأمر لم يشهد أي تطورات جديدة حتى الآن، حيث سيتضح الموقف عقب انتهاء موسم دراما رمضان 2025، وذلك لانشغال المنتج أحمد السبكي، بأعماله الدرامية في الوقت الحالي، حيث يشارك بـ3 مسلسلات دفعة واحدة".وفي سياق آخر، نال الفنان، إشادات واسعة طوال الأسابيع الأخيرة، بالتزامن مع طرح فيلمه الجديد "الدشاش" والذي يشهد عودته إلى السينما بعد غياب دام أكثر من 5 سنوات، إذ تخلى فيه عن كاراكتر "اللمبي" و"عوكل" و"بوحة" الذي طالما اشتهر بهم في غالبية أعماله السابقة، فيما ظهر باستايل مختلف تماماً غير معتاد، ودور أقرب إلى أكشن والحركة، لذا شهد الفيلم إقبالاً جماهيرياً كبيراً، وهو ما انعكس على ترتيبه في شباك التذاكر، حيث يحتفظ بالصدارة حتى الآن، مُحققاً نحو 50 مليون جنيه في 4 أسابيع تقريباً، وذلك مقابل نحو 380 ألف تذكرة مباعة.يمكنك قراءة.. سر تجاهل زينة ونسرين طافش فيلم الدشاش رغم نجاحاتهيُشارك في بطولةبجانب الفنان، كلٌّ من: زينة، باسم سمرة، نسرين طافش، نسرين أمين، خالد الصاوي، مريم الجندي، أحمد الرافعي، أحمد فهيم، إسماعيل فرغلي، نوليا مصطفى، رشوان توفيق، محمد يوسف أوزو، وعدد آخر من الفنانين. والفيلم من تأليف جوزيف فوزي، وإخراج سامح عبدالعزيز، وإنتاج محمد رشيدي.يجدد تعاونه في "" مع المخرج سامح عبد العزيز، بعدما قدّما سوياً فيلم "تتح" الذي تم عرضه في عام 2013، وشارك في بطولته: سيد رجب، عمر مصطفى متولي، وآخرون، ومسلسل "فيفا أطاطا" الذي تم عرضه في رمضان عام 2014، وشارك في بطولته: إيمي سمير غانم، سامي العدل، أحمد فتحي، هذا بالإضافة لبرنامج "وش السعد" الذي عُرض في عام 2016.

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