الفيلم الإسباني Apocalypse Z: The Beginning of the End.. انتصار الإنسانية

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 25 يناير 2025 10:19 مساءً - بنهاية شهر أكتوبر الماضي تم عرض الفيلم الإسباني "Apocalypse Z: The Beginning of the End" كما تم عرضه ضمن فعاليات الدورة الـ57 من مهرجان سيتجيس السينمائي Sitges Film Festival في إسبانيا.

والفيلم مستوحاة أحداثه عن رواية للكاتب مانيل ليرورو، والتي تدور حول سعي البطل بصحبة قطِّهِ، ويُدعى "لوكولو" لإنقاذ حياتهم بعد انتشار فيروس جعل كل سكان مدينته يتحولون إلى أشخاص عدوانيين، وتستمر أحداث الفيلم لرحلة البطل وهروبه إلى منطقة كتالونيا في إسبانيا.

أحداث مُتسارعة تجعل المُشاهد جزءاً من الحدث

وأكثر ما ميز الفيلم الإسباني "Apocalypse Z: The Beginning of the End" هو تسارع أحداثه، والتي تجعل مُشاهد الفيلم جزءاً مما يحدث، ولا يستطيع أن يتنبأ بالمشهد التالي، وعلى جانب آخر لم يعتمد الفيلم على ظهور المشاهد الدموية، والتي تستغلها العديد من الأفلام التي تتناول الأحداث نفسها، إلا أن الفيلم حرص على أن ينقل حالة حقيقية عاشها بطل الفيلم وكيف يسعى للنجاة بحياته.

وأبرز ما في الفيلم بشكل كبير هو تجنبه للأحداث والمشاهد المُكررة بتلك النوعية من الأفلام، والتي تتناول أحداث نهاية العالم، حيث إن الفيلم اعتمد بدرجة كبيرة على الواقعية الشديدة سواء من خلال المشاعر الإنسانية أو أداء أبطال الفيلم.

الإنسانية تنتصر رغم كل شيء

ومن أهم القضايا التي تناولها فيلم "Apocalypse Z: The Beginning of the End"، ونجح في إيضاحها بشكل كبير هو انتصار الإنسانية بالرغم من كل ما يحدث حول أبطال الفيلم، وجعل هذا الخط الدرامي الفيلم بمكانة مختلفة عن الأفلام العالمية التي ناقشت وعرضت الأحداث نفسها.

وهناك العديد من المشاهد داخل الفيلم التي أكدت على أن البطل يسعى لانتصار إنسانيته بداخله، وليس النجاة بنفسه فقط، بدءاً من تمسكه بالقط الذي يعيش معه مروراً باكتشافه لجارته العجوز، والتي تعيش وتواجه الخطر بمفردها، ويحاول مساعدتها وصولاً لإحساسه بالندم والعار، حينما يقوم بالدفاع عن نفسه أمام المُصابين بالفيروس، ويقتلهم من أجل غريزة البقاء.

وجاء فيلم "Apocalypse Z: The Beginning of the End" من بطولة ماريا سالجويرو María Salgueiro ، خوسيه ماريا يازبيك José María Yazpik، أماليا جوميز

Amalia Gómez، فرانسيسكو أورتيز Francisco Ortiz ومن إخراج كارليس تورينس Carles Torrens.

