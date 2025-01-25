أحدثهما أروى جودة ونسرين طافش.. نجمات تزوجن من خارج الوسط الفني

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 25 يناير 2025 01:23 صباحاً - أعلنت الفنانة أروى جودة عن عقد قرانها مساء الإثنين 20 يناير من رجل أعمال إيطالي- فرنسي وذلك عبر حسابها الخاص بموقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"، كما فاجأت الفنانة السورية نسرين طافش جمهورها بإعلان زواجها من رجل أعمال مصري، مؤكدة أنها حضرت إلى حفل Joy Awards 2025 بعد انتهاء شهر العسل.
وقد سبق أروى جودة ونسرين طافش عدد من النجمات اللواتي فضلن الارتباط برجال من خارج الوسط الفني بعضهم رجال أعمال وآخرون مدربو لياقة بدنية، وسوف نستعرض هؤلاء النجمات.
وكانت أروى جودة قد أعلنت خطوبتها منذ فترة الى رجل أعمال إيطالي- فرنسي، وهو مسلم الديانة، كما أعلنت خطّتها لحفل زفافها من دون الكشف عن موعده، مشيرةً الى أنها ستحتفل بزفافها في ثلاث دول مختلفة، بالقول: "بحب الأفراح، وهعمل فرحي في مصر عشان والدتي وعائلتي وأصدقائي المقربين، وفي إيطاليا عشان أهل جوزي، وفي فرنسا عشان خطيبي عنده أصدقاء وفي احتمال نعمله بالسعودية بمنطقة العلا".
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وأشارت نسرين طافش إلى أن زواجها كان السبب وراء غيابها عن المشاركة في العروض الخاصة لأحدث أفلامها "الدشاش"، مؤكدة أنها أخفت الخبر عن الجميع وتعلن عنه لأول مرة داخل حفل توزيع جوائز صناع الترفيه.
وقد شاركت الإعلامية بوسي شلبي، عدداً من الفيديوهات من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام" من حفل الزفاف، والذي حضره عدد كبير من نجوم الوطن العربي والإعلاميين أبرزهم روجينا وزوجها نقيب الممثلين الدكتور أشرف زكي، ياسر جلال، نبيلة عبيد، أروى جودة، أحمد السقا وزوجته الإعلامية مها الصغير، ريهام حجاج، سوسن بدر والإعلامي عمرو الليثي.
ومن نجوم الغناء أحيا الحفل النجم الكبير عمرو دياب والذي قدم مجموعة من أجمل أغانيه منها: "يا أنا يا لا، دا لو اتساب، بحبه وغيرها"، مع تفاعل كبير من جانب العروسين والحضور، كما حرص المخرج محمد سامي على مشاركته الرقص في الحفل.
وخضعت بشرى لجلسة تصوير رسمية مع زوجها خالد الذي يحمل لقب الفنان محمود حميدة كاسم للشهرة، تقديرًا لمكانته وأكدت النجمة بشرى أن حفل الزفاف بسيط يقتصر على العائلة والأصدقاء فقط.
وقد حرص عدد من النجوم على حضور عقد قران ومشاركة ياسمين رئيس فرحتها بزفافها، وكان أول الحضور النجم كريم فهمي وزوجته، دينا الشربيني، نجلاء بدر، ميرهان حسين، ودنيا سامي وآخرون.
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وكانت الأجواء مميزة بحضور الأهل والأصدقاء مع حضور عدد من نجوم الوسط الفني لحفل الزفاف ومنهم أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، الفنان تامر فرج، والفنانة جيلان علاء.
كما ضم الحفل عدداً كبيراً من نجوم عالم الفن والمشاهير، الذين حرصوا على الحضور ليشاركوا العروسين فرحتهم، على رأسهم النجمة المغربية بسمة بوسيل التي أشعلت الأجواء بصوتها العذب من خلال غناء أغنية "مين اللي بيختار"، كما أحيا النجم رامي صبري الحفل بباقة من أجمل أغانيه، وحضر الحفل الفنان صلاح عبد الله والنجم أحمد زاهر، كما حرصت الفنانتان كارولين عزمي وهاجر الشرنوبي على حضور الزفاف، إلى جانب مجموعة كبيرة من نجوم الوسط الفني.يمكنكم متابعة آخرهن سلمى أبو ضيف.. أبزر النجمات اللواتي ينتظرن مواليدهن وبهذه الطريقة أعلنَّ عن نوع المواليد!
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وقد سبق أروى جودة ونسرين طافش عدد من النجمات اللواتي فضلن الارتباط برجال من خارج الوسط الفني بعضهم رجال أعمال وآخرون مدربو لياقة بدنية، وسوف نستعرض هؤلاء النجمات.
أروى جودة تعلن عقد قرانهاقامت أروى جودة بنشر عدة صور عبر حسابها الخاص بـ"إنستغرام" من عقد القران وظهرت أروى وهي تجلس بمكتب توثيق الزواج ترتدي الطرحة البيضاء برفقة زوجها بحضور عدد قليل من المقربين من العائلة وقامت أروى جودة بإرفاق تعليق بالصور تعبر من خلاله عن سعادتها حيث قالت: "الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات تم عقد قراني يوم 20 يناير 2025 بمن اختاره اللّٰه لي".
https://www.instagram.com/p/DFGC0ULsdQE/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loadinghttps://www.instagram.com/p/DFGC0ULsdQE/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
https://www.instagram.com/p/DFGC0ULsdQE/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
وكانت أروى جودة قد أعلنت خطوبتها منذ فترة الى رجل أعمال إيطالي- فرنسي، وهو مسلم الديانة، كما أعلنت خطّتها لحفل زفافها من دون الكشف عن موعده، مشيرةً الى أنها ستحتفل بزفافها في ثلاث دول مختلفة، بالقول: "بحب الأفراح، وهعمل فرحي في مصر عشان والدتي وعائلتي وأصدقائي المقربين، وفي إيطاليا عشان أهل جوزي، وفي فرنسا عشان خطيبي عنده أصدقاء وفي احتمال نعمله بالسعودية بمنطقة العلا".
أطلعوا على أروى جودة تعلن اعتناق خطيبها الإسلام: عملنا أهم خطوة وروحنا الأزهر
نسرين طافش تعلن زواجها من رجل أعمال مصريكما كشفت الفنانة نسرين طافش خلال لقائها مع الإعلامية بوسي شلبي، على السجادة الخزامية لحفل Joy Awards 2025 الذي أُقيم مساء السبت 18 يناير، في الرياض بالمملكة العربية السعودية: "اتجوزت رجل أعمال مصري مش من الوسط الفني ولسه جاية من شهر العسل على هنا على طول".
وأشارت نسرين طافش إلى أن زواجها كان السبب وراء غيابها عن المشاركة في العروض الخاصة لأحدث أفلامها "الدشاش"، مؤكدة أنها أخفت الخبر عن الجميع وتعلن عنه لأول مرة داخل حفل توزيع جوائز صناع الترفيه.
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ريم سامي تحتفل بزفافهاوكذلك احتفلت الفنانة ريم سامي شقيقة المخرج محمد سامي بزفافها على رجل الأعمال محمد المغازي 17 مايو الماضي 2024، في أحد الفنادق الكبرى المطلة على النيل بالقاهرة، وسط حضور كبير من الأصدقاء والأهل.
وقد شاركت الإعلامية بوسي شلبي، عدداً من الفيديوهات من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام" من حفل الزفاف، والذي حضره عدد كبير من نجوم الوطن العربي والإعلاميين أبرزهم روجينا وزوجها نقيب الممثلين الدكتور أشرف زكي، ياسر جلال، نبيلة عبيد، أروى جودة، أحمد السقا وزوجته الإعلامية مها الصغير، ريهام حجاج، سوسن بدر والإعلامي عمرو الليثي.
ومن نجوم الغناء أحيا الحفل النجم الكبير عمرو دياب والذي قدم مجموعة من أجمل أغانيه منها: "يا أنا يا لا، دا لو اتساب، بحبه وغيرها"، مع تفاعل كبير من جانب العروسين والحضور، كما حرص المخرج محمد سامي على مشاركته الرقص في الحفل.
https://www.instagram.com/p/C7Hk4ODobiN/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loadinghttps://www.instagram.com/p/C7Hk4ODobiN/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
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زواج بشرى وخالد محمود حميدةوكانت الفنانة بشرى قد احتفلت، 31 يوليو الماضي 2024، بزفافها على رجل الأعمال خالد نجل الزوجة الثانية للفنان محمود حميدة، في حفل عائلي أقيم في شاطىء خاص بالساحل الشمالي، اقتصر على العائلة والأصدقاء.
وخضعت بشرى لجلسة تصوير رسمية مع زوجها خالد الذي يحمل لقب الفنان محمود حميدة كاسم للشهرة، تقديرًا لمكانته وأكدت النجمة بشرى أن حفل الزفاف بسيط يقتصر على العائلة والأصدقاء فقط.
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A post shared by Al Sagheer Salons (@alsagheersalons)
زفاف ياسمين رئيس بأجواء خياليةكما احتفلت النجمة ياسمين رئيس خلال العام الماضي، تحديداً في 30 مايو 2024، بحفل زفافها على رجل الأعمال أحمد عبد العزيز، والذي أُقيم بالقلعة التاريخية بالقاهرة، وسط حضور الأهل وعدد من الأصدقاء.
وقد حرص عدد من النجوم على حضور عقد قران ومشاركة ياسمين رئيس فرحتها بزفافها، وكان أول الحضور النجم كريم فهمي وزوجته، دينا الشربيني، نجلاء بدر، ميرهان حسين، ودنيا سامي وآخرون.
وأطلعوا على ياسمين رئيس في يوم ميلادها.. صيحات جمالية متميزة تلهم المرأة العصرية
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سلمى أبو ضيف تعلن ارتباطها بطريقة رومانسيةوكذلك احتفلت سلمى أبو ضيف بعقد قرانها على رجل الأعمال المصري السويسري إدريس عبدالعزيز في يونيو الماضي 2024، وأكدت أنه تم الزواج بشكلٍ سريع وتم تأجيل حفل الزفاف لرغبة الثنائي في إتمام الزواج، لأنه مشغول في عمله وهي لديها العديد من الارتباطات فقررا الزواج وتأجيل الحفل .
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A post shared by Salma Abu Deif (@salmaabudeif)
أسماء أبو اليزيد وحفل زفاف مميزاحتفلت الفنانة المصرية أسماء أبو اليزيد بعقد قرانها وحفل زفافها من الشاب محمد الخطيب مدرب اللياقة البدنية وهو من خارج الوسط الفني، في أواخر عام 2023؛ تحديداً ديسمبر 2023، واختارت القلعة التاريخية بالقاهرة لإقامة الحفل.
وكانت الأجواء مميزة بحضور الأهل والأصدقاء مع حضور عدد من نجوم الوسط الفني لحفل الزفاف ومنهم أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، الفنان تامر فرج، والفنانة جيلان علاء.
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A post shared by Asma Abulyazeid أسماء أبواليزيد (@asma.abulyazeid)
زفاف ميرنا نور الدين بحضور نجوم الفنواحتفلت النجمة المصرية ميرنا نور الدين بزفافها على عمر عطية مدرب اللياقة البدنية، في الثاني من شهر يونيو من العام 2023 وسط أجواء مفعمة بالفرح والسعادة، وذلك بحضور الأهل والأقارب وأصدقاء العروسين المقربين، وقد خطفت العروس الأنظار بإطلالاتها الساحرة في الزفاف.
كما ضم الحفل عدداً كبيراً من نجوم عالم الفن والمشاهير، الذين حرصوا على الحضور ليشاركوا العروسين فرحتهم، على رأسهم النجمة المغربية بسمة بوسيل التي أشعلت الأجواء بصوتها العذب من خلال غناء أغنية "مين اللي بيختار"، كما أحيا النجم رامي صبري الحفل بباقة من أجمل أغانيه، وحضر الحفل الفنان صلاح عبد الله والنجم أحمد زاهر، كما حرصت الفنانتان كارولين عزمي وهاجر الشرنوبي على حضور الزفاف، إلى جانب مجموعة كبيرة من نجوم الوسط الفني.
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A post shared by BLING WEDDINGS (@bling.weddings)
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