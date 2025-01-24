يسرا اللوزي تكشف عن الشخصية التي تحلم بتجسيدها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الفنانة يسرا اللوزي في تصريحات صحافية على هامش حضورها العرض الخاص لمسلسل “سراب”، الذي شهد حضور عدد من أبرز نجوم الفن، عن الشخصية التي تتمنى أن تجسّد سيرتها الذاتية في عمل فني.

وقالت اللوزي إنها تتمنى تقديم السيرة الذاتية للفنانة والراقصة الراحلة سامية جمال، موضحةً أن نوعية الرقص الشرقي الذي قدّمته سامية جمال في أعمالها يُشبه رقص الباليه، ومضيفةً: “عايزة أجسّد السيرة الذاتية لسامية جمال، لأنها أقرب واحدة في الشبه ليا وأنا كنت برقص باليه وهي الاستايل بتاعها في الرقص شبه الباليه، وبحس إنها أقرب حد هتبقى واقعي، ونفسي أتعلّم أرقص زيها”.

وكان قد أُقيم مساء أمس (الخميس) العرض الخاص للحلقة الأخيرة من مسلسل “سراب”، في أحد المولات بالقاهرة، وذلك بحضور عدد كبير من أبطاله، على رأسهم: خالد النبوي، يسرا اللوزي، هاني عادل، دايموند بو عبود، محمد كيلاني، نجلاء بدر، أحمد وفيق، جيهان الشماشرجي، وأحمد مجدي. وقد تفاعل الحضور بقوة مع النجوم،بحيث أضفى وجودهم على الحدث المزيد من الإثارة.

مسلسل “سراب” مكوّن من عشر حلقات، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي مشوّق حول العلاقات المعقّدة التي تسلّط الضوء على الخيانة والحب والتضحية، وهو من تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد.