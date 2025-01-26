شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هنيدي يصور مشاهد "شهادة معاملة أطفال" بجاردن سيتي فى مدينة الإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استأنف النجم محمد هنيدى تصوير مشاهد مسلسله الجديد "شهادة معاملة أطفال" داخل حى جاردن سيتى بمدينة الإنتاج الإعلامى، وهو المسلسل الذى يتعاون فيه مع المخرج سامح عبد العزيز، إذ يخوضان به الماراثون الرمضان هذا العام وضمت المشاهد التى تم تصويرها بالمدينة كلاً من النجوم محمود حافظ واحمد سلطان وسما إبراهيم.

ويقدم النجم محمد هنيدى شخصية جديدة ومختلفة ضمن أحداث مسلسل شهادة معاملة أطفال الذى يخوض به دراما رمضان 2025، حيث يقدم شخصية محامي يدخل في غيبوبة ويفيق منها بعد 20 عامًا ليجد تغيرات كثيرة حوله في المجتمع وتتوالي الأحداث.

ويجسد النجم محمد هنيدي خلال العمل دور محامي شرير يلعب بالبيضة والحجر، وهي شخصية يقدمها لأول مرة ويواجه العديد من المواقف الكوميدية والمفارقات الطريفة.

مسلسل شهادة معاملة أطفال من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج وائل فرج وإنتاج شركة united studios، وبطولة محمد هنيدى، نهى عابدين، جيهان خليل، صبرى فواز، سما ابراهيم، محمود حافظ وعدد آخر من الفنانين مقرر الاعلان عن أسمائهم خلال الأيام المقبلة.

ويعود محمد هنيدي إلى الدراما التليفزيونية بعد غياب 6 سنوات وتحديدًا منذ تقديمه مسلسل "أرض النفاق" المأخوذ عن رواية الكاتب يوسف السباعي، والتى تم تقديمها في فيلم يحمل نفس الاسم وقام ببطولته فؤاد المهندس وشويكار وسميحة أيوب وحسن مصطفى وعبد الرحيم الزرقاني وإخراج فطين عبد الوهاب.

وفي سياق آخر ينتظر محمد هنيدى عرض فيلمه الجواهرجى مع النجمة منى زكى، ويشارك في البطولة لبلبة، وأحمد السعدنى وتارا عماد، باسم سمرة، وعارفة عبد الرسول وغيرهم من النجوم، والعمل من تأليف عمر طاهر، وإخراج إسلام خيري، وتدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدي حول أزمات الحياة الزوجية.