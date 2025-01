شكرا لقرائتكم خبر عن مخرج أفلام Harry Potter يكشف عن رأيه في المسلسل الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك المخرج العالمى كريس كولومبوس أفكاره حول قيام شبكة HBO بتكييف سلسلة أفلام Harry Potter إلى مسلسل تلفزيوني جديد، حيث أخرج المخرج الأمريكي أول جزأين من سلسلة الأفلام الأصلية، Harry Potter And The Philosopher’s Stone الذى طرح في عام 2001 ووفيلم Chamber Of Secrets الذى طرح عام 2002، ثم عمل كمنتج لفيلم Prisoner Of Azkaban الذى طرح في عام 2004.

خلال مقابلة جديدة مع People، أعطى كولومبوس رأيه عن المسلسل الجديد من مسلسل Harry Potter ، حيث أوضح قائلا:" أعتقد أنها فكرة مذهلة، لأن هناك قيدًا معينًا عند صنع فيلم، كان فيلمنا ساعتين و 40 دقيقة، وكان الفيلم الثاني بنفس الطول تقريبًا".

واصل كولومبوس حديثه قائلا:" حقيقة أنهم لديهم حلقات متعددة لكل كتاب، أعتقد أن هذا رائع، ويمكنك الحصول على كل الأشياء في المسلسل التي لم تتح لنا الفرصة للقيام بها في الأفلام".

وتابع كولومبوس قائلا:" أتطلع إلى رؤية ما يحاولون القيام به وأعتقد أنه رائع."



مخرج وأبطال فيلم Harry Potter

فى نفس السياق أكدت شبكة HBO Max أن مسلسل Harry Potter الجديد سيتم تصويره الصيف المقبل في نفس الاستوديوهات البريطانية التي تم تصوير الأفلام الأصلية فيها، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme".

وذلك بعدما كشف موقع "nme عن تأجيل طرح سلسلة Harry Potter الجديدة من HBO إلى عام 2027، وكان من المقرر أن تصل حلقات المسلسل الجديد فى وقت أسرع.